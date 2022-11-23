Юри Ратас: центристы против лишения неграждан права голоса на местных выборах

„Поляризация общества не принесет положительных результатов, поэтому Центристская партия не поддерживает подобную политику. Партия реформ, „Отечество“ и EKRE хотят лишить права голосовать на выборах в органы местных самоуправлений людей, постоянно проживающих в Эстонии и платящих налоги“, - считает Ратас.

По мнению центристов, предлагаемый каждой партией вариант, как это сделать, имеет свои нюансы, однако смысл - один.

„Недавнее заявление премьер-министра Каи Каллас о том, что нынешнее правительство не будет отбирать у людей избирательное право означает не желание коалиции сохранить за ними это право, а отсутствие возможности его отнять. Законопроект „Отечества“ о лишении избирательного права серопаспортников и граждан РФ уже прошел первое чтение в парламенте. Его поддержали как EKRE, так и реформисты. Если нынешний созыв парламента по какой-то причине не успеет принять его, то это попытаются сделать уже после выборов“, - уверен Юри Ратас.

По его мнению, нет ни одной объективной причины, по которой имеющих постоянный вид на жительство граждан России и серопаспортников хотят лишить права голоса на муниципальных выборах. Такая возможность должна сохраниться, поскольку изначально она была предоставлена людям с той целью, чтобы они могли принимать непосредственное участие в решении местных вопросов.

Также президент Эстонии и канцлер права неоднократно подчеркивали, что подобная инициатива является нарушением конституционных прав более 100 тысяч человек. Канцлер права заверила, что если законопроект примут, то будет инициирована процедура конституционного надзора и дело передано в Государственный суд.