Юри Ратас: центристы против лишения неграждан права голоса на местных выборах
Намерение лишить права голоса на местных выборах граждан России и обладателей серых паспортов – это борьба отдельных партий за избирателя, но никак не вопрос государственной безопасности, требующий безотлагательного решения, - говорит от имени Центристской партии ее председатель Юри Ратас.
„Поляризация общества не принесет положительных результатов, поэтому Центристская партия не поддерживает подобную политику. Партия реформ, „Отечество“ и EKRE хотят лишить права голосовать на выборах в органы местных самоуправлений людей, постоянно проживающих в Эстонии и платящих налоги“, - считает Ратас.
По мнению центристов, предлагаемый каждой партией вариант, как это сделать, имеет свои нюансы, однако смысл - один.
„Недавнее заявление премьер-министра Каи Каллас о том, что нынешнее правительство не будет отбирать у людей избирательное право означает не желание коалиции сохранить за ними это право, а отсутствие возможности его отнять. Законопроект „Отечества“ о лишении избирательного права серопаспортников и граждан РФ уже прошел первое чтение в парламенте. Его поддержали как EKRE, так и реформисты. Если нынешний созыв парламента по какой-то причине не успеет принять его, то это попытаются сделать уже после выборов“, - уверен Юри Ратас.
По его мнению, нет ни одной объективной причины, по которой имеющих постоянный вид на жительство граждан России и серопаспортников хотят лишить права голоса на муниципальных выборах. Такая возможность должна сохраниться, поскольку изначально она была предоставлена людям с той целью, чтобы они могли принимать непосредственное участие в решении местных вопросов.
Также президент Эстонии и канцлер права неоднократно подчеркивали, что подобная инициатива является нарушением конституционных прав более 100 тысяч человек. Канцлер права заверила, что если законопроект примут, то будет инициирована процедура конституционного надзора и дело передано в Государственный суд.
„Большая часть тех, кого хотят лишить избирательного права, родились в Эстонии, живут здесь всю свою жизнь, воспитывают детей и считают Эстонию своей родиной. Лишив более 100 тысяч человек их законного права, мы не только нарушим их чувство справедливости, но и пошлем этим людям четкий сигнал о том, что государство им не доверяет, что они – не наши. В долгосрочной перспективе такое отношение приведет к окончательному расколу общества“, - уверены центристы, подчеркивая, что сейчас этого особенно необходимо избежать.
„Совершенно не понятен довод о том, что война в Украине вызвала необходимость проводить столь радикальные изменения в законодательстве Эстонии. Попытки связывать возможность жителей Эстонии с российским гражданством и серопаспортников участвовать в вопросах местной жизни с войной в Украине выглядят как минимум неубедительными. Очевидным является то, что правые партии делают ставку на следующие местные выборы, а также на парламентские выборы в марте“, - говорит Ратас, подчеркивая, что вместо того, чтобы исключать часть жителей из общественной и политической жизни, обходимо делать все, чтобы сплотить общество.
„Центристская партия выступает за то, чтобы всем лицам без гражданства, проживавшим в Эстонии до 1991 года, гражданство было предоставлено в упрощенном порядке. Я призываю партии прекратить политические игры и генерирование лозунговых инициатив и заняться наконец реальными проблемами“, - говорит Ратас, перечисляя проблемы.
„По показателям инфляции мы по-прежнему являемся лидерами в еврозоне. До сих пор не решен вопрос кризисной поддержки предприятий и местных самоуправлений. Многие семьи уже сейчас не справляются с оплатой счетов. В прессе то и дело мелькают заголовки о банкротствах предприятий и массовых сокращениях. А долгая холодная зима еще впереди, и все прогнозы говорят о том, что рост цен продолжится. Однако наше правительство озабочено лишь предстоящими выборами в Рийгикогу, а также последующими местными выборами“.