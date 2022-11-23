ТАБЛИЦА | „Крышевые“ деньги распределены! Смотрите, кому пойдут государственные средства
Ежегодно осенью в ходе бюджетного процесса в Рийгикогу среди представленный в парламенте партий распределяются так называемые крышевые (зонтичные) деньги. Эта процедура, которая вызывает неоднозначную реакцию в обществе (например, Союз общественных объединений Эстонии выступает резко против этой практики), состоялась и в этом году. Смотрите, какие организации намерены поддержать депутаты от парламентских партий.
Полный перечень организаций, которым политические партии распределили дотации
Поддержка от депутатов Партии реформ
Поддержка от депутатов Центристской партии
Поддержка от депутатов Эстонской консервативной народной партии (EKRE)
Поддержка от депутатов Социал-демократической партии
Поддержка от депутатов партии Isamaa („Отечество“)
Предусмотрено, что так называемые „крышевые деньги“ должны направляться на поддержку региональных проектов. Противники этой системы отмечают, что в реальности финансирование часто идет связанным тем или иным образом с партиями организациям, а контроль за использованием денег слабый.