ТАБЛИЦА | „Крышевые“ деньги распределены! Смотрите, кому пойдут государственные средства

Ежегодно осенью в ходе бюджетного процесса в Рийгикогу среди представленный в парламенте партий распределяются так называемые крышевые (зонтичные) деньги. Эта процедура, которая вызывает неоднозначную реакцию в обществе (например, Союз общественных объединений Эстонии выступает резко против этой практики), состоялась и в этом году. Смотрите, какие организации намерены поддержать депутаты от парламентских партий.