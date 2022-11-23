Проверка на прочность доведет до беды! Многие дети и подростки Ыйсмяэ рискуют своими жизнями(1)
Первые морозы покрыли пруд Ыйсмяэ тонким слоем льда, который привлекает любопытных детей и подростков. Молодежь перелезает через ограждение и проверяет прочность льда рискуя своими жизнями. Управа района Хааберсти и спасательный департамент напоминают, что образовавшийся тонкий лед никак не выдержит человека, поэтому в нынешних условиях выход на лед опасен для жизни!
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, кроме пруда в районе Хааберсти есть и другие внутренние водоемы, например озеро Харку также привлекает на тонкий лед многих жителей, причём разных возрастов. „Хотим призвать родителей провести дома с детьми беседу о рисках выхода на тонкий лед и быть примером для них в этом вопросе. Если заметите попавшего в беду или в сами нуждаетесь в помощи, то незамедлительно звоните в службу спасения 112“, - сказал старейшина.
„К сожалению, должны констатировать тот факт, что не только дети, но и взрослые часто показывают плохой пример. Лично в последние дни несколько раз просил уйти с покрывшегося льдом пруда детей и подростков, после чего был вынужден объяснять, насколько опасно данное занятие и к каким последствиям может привести. В этом году в рамках работ по реконструкции на пруду Ыйсмяэ появились заграждения, это означает что на пруд выходить нельзя, но, к сожалению, это не останавливает и подрастающее поколение перелезает через ограждение и выходит на тонкий лед“, - сказал Сильянов и добавил, что в Эстонии много водоемов, поэтому родителям необходимо дома провести с детьми основательную работу по этой теме и объяснить что можно, а что нельзя, а также к каким трагическим последствиям может привести подобное поведение.
По словам руководителя коммуникационного отдела Спасательного департамента Лийны Вальнер, первые морозы действительно покрыли внутренние водоемы тонким слоем льда. Дети не осознают всех рисков выхода на тонкий лед водоема. Для предотвращения опасных ситуаций крайне важно чтобы родители смотрели за своими детьми и объяснили им все риски выхода на тонкий лед. Очень подобная информация по предотвращению опасности на воде, с который стоит ознакомиться каждому родителю и рассказать об этом детям находится на в сайте veeohutus.ee. Температура воздуха сейчас всего пару градусов ниже ноля и если в холодной воде взрослый человек сможет продержаться минут десять, то ребенок потеряет сознание еще раньше“, - сказала Вальнер.