Проверка на прочность доведет до беды! Многие дети и подростки Ыйсмяэ рискуют своими жизнями

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, кроме пруда в районе Хааберсти есть и другие внутренние водоемы, например озеро Харку также привлекает на тонкий лед многих жителей, причём разных возрастов. „Хотим призвать родителей провести дома с детьми беседу о рисках выхода на тонкий лед и быть примером для них в этом вопросе. Если заметите попавшего в беду или в сами нуждаетесь в помощи, то незамедлительно звоните в службу спасения 112“, - сказал старейшина.

„К сожалению, должны констатировать тот факт, что не только дети, но и взрослые часто показывают плохой пример. Лично в последние дни несколько раз просил уйти с покрывшегося льдом пруда детей и подростков, после чего был вынужден объяснять, насколько опасно данное занятие и к каким последствиям может привести. В этом году в рамках работ по реконструкции на пруду Ыйсмяэ появились заграждения, это означает что на пруд выходить нельзя, но, к сожалению, это не останавливает и подрастающее поколение перелезает через ограждение и выходит на тонкий лед“, - сказал Сильянов и добавил, что в Эстонии много водоемов, поэтому родителям необходимо дома провести с детьми основательную работу по этой теме и объяснить что можно, а что нельзя, а также к каким трагическим последствиям может привести подобное поведение.