СПИСОК | Завеса тайны приподнимается. Какие красноармейские памятники нужно убрать немедленно?

Сегодня государственный секретарь Таймар Петеркоп, руководитель рабочей группы по красноармейским памятникам Государственной канцелярии Аско Кивинук и историк Меэлис Марипуу рассказали о результатах оценки памятников и надгробий, находящихся в Эстонии. Они также представили публике дизайн нейтрального надгробия.

В июле этого года рабочая группа начала работу по сбору информации о надгробных памятниках и памятниках с символикой оккупационной власти и выработке решения по их устранению и замене надгробий на нейтральные.

В ходе работ были нанесены на карту надгробия или памятники, отмеченные недопустимыми символами, и определена их принадлежность. В то же время рабочая группа должна была разработать правовую основу, поддерживающую их передачу или снос, и, наконец, достойно и уважительно очистить общественное пространство Эстонии от этих монументов.

По оценкам, в публичном пространстве Эстонии насчитывается 200-400 памятников или надгробий с символикой оккупационной власти. До сих пор не существовало единой, полной и исчерпывающей базы данных о них.

Рабочая группа, сформированная в государственной канцелярии, явилась дополнением к Комиссии по воинским захоронениям, действующей при Министерстве обороны, которая занимается только перезахоронением воинских захоронений, находящихся в общественных местах, но не занимается ликвидацией надгробий и мемориалов с символикой оккупационной власти.

В августе различные творческие союзы обратились к правительству с требованием раскрыть состав, протоколы и решения рабочей группы по поводу судьбы советских памятников.

Творческие союзы раскритиковали то, что имена членов рабочей группы, протоколы и решения не известны общественности. „Все решения и обсуждения, касающиеся общественного пространства, были публичными в Эстонской Республике и должны оставаться таковыми“, — говорится в обращении, где подчеркивается, что прозрачность комиссии также придаст решению большую легитимность.