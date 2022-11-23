Новости Эстонии
23.11.2022, 15:57

СПИСОК | Завеса тайны приподнимается. Какие красноармейские памятники нужно убрать немедленно?

 (9)

Комиссия по красноармейским памятникам представила обзор своей ранее засекреченной работы.

Сегодня государственный секретарь Таймар Петеркоп, руководитель рабочей группы по красноармейским памятникам Государственной канцелярии Аско Кивинук и историк Меэлис Марипуу рассказали о результатах оценки памятников и надгробий, находящихся в Эстонии. Они также представили публике дизайн нейтрального надгробия.

В июле этого года рабочая группа начала работу по сбору информации о надгробных памятниках и памятниках с символикой оккупационной власти и выработке решения по их устранению и замене надгробий на нейтральные.

В ходе работ были нанесены на карту надгробия или памятники, отмеченные недопустимыми символами, и определена их принадлежность. В то же время рабочая группа должна была разработать правовую основу, поддерживающую их передачу или снос, и, наконец, достойно и уважительно очистить общественное пространство Эстонии от этих монументов.

По оценкам, в публичном пространстве Эстонии насчитывается 200-400 памятников или надгробий с символикой оккупационной власти. До сих пор не существовало единой, полной и исчерпывающей базы данных о них.

Рабочая группа, сформированная в государственной канцелярии, явилась дополнением к Комиссии по воинским захоронениям, действующей при Министерстве обороны, которая занимается только перезахоронением воинских захоронений, находящихся в общественных местах, но не занимается ликвидацией надгробий и мемориалов с символикой оккупационной власти.

В августе различные творческие союзы обратились к правительству с требованием раскрыть состав, протоколы и решения рабочей группы по поводу судьбы советских памятников.

Творческие союзы раскритиковали то, что имена членов рабочей группы, протоколы и решения не известны общественности. „Все решения и обсуждения, касающиеся общественного пространства, были публичными в Эстонской Республике и должны оставаться таковыми“, — говорится в обращении, где подчеркивается, что прозрачность комиссии также придаст решению большую легитимность.

Творческие объединения несколько недель назад вновь потребовали более активного вовлечения специалистов в эту тему.

Рабочая группа завершит свою деятельность 30 ноября. Уже сегодня список нанесенных на карту объектов был опубликован на сайте государственной канцелярии.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии