Крупнейший в истории Эстонии случай криптомошенничества может поставить одно жилищное товарищество в интересную ситуацию

Два эстонских предпринимателя - Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в мошенничестве с криптовалютой и отмывании сотен миллионов евро, владеют компанией Burfa Media OÜ, которая в свою очередь владеет большим количеством квартир класса люкс в одном из престижных столичных районов. Так как это дело связано с США и ФБР, то оно может привести к возникновению интересной ситуации.