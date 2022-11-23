Экономика
23.11.2022, 18:59

Крупнейший в истории Эстонии случай криптомошенничества может поставить одно жилищное товарищество в интересную ситуацию

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Kiikri 2 korterelamu
Kiikri 2 korterelamu
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Два эстонских предпринимателя - Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в мошенничестве с криптовалютой и отмывании сотен миллионов евро, владеют компанией Burfa Media OÜ, которая в свою очередь владеет большим количеством квартир класса люкс в одном из престижных столичных районов. Так как это дело связано с США и ФБР, то оно может привести к возникновению интересной ситуации.

Арестованные в воскресенье в Таллинне Иван Турыгин и Сергей Потапенко подозреваются в США мошенничестве с криптовалютой и отмывании 561 миллиона евро, впереди их ждет, по всей видимости, суд.

Исходя из американских судебных документов выходит, что если суд вынесет обвинительный приговор, то США захотят получить всю принадлежащую осужденным недвижимость. Но это приведет к интересной ситуации, а именно: связанная с подозреваемыми компания Burfa Media является собственником большого количества квартир в центре Таллинна.

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