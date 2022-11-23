Яна Тоом не поддержала признание России государством-спонсором терроризма: фактически это не означает ничего

На вопрос, что означает принятая в Европарламенте резолюция о признании России государства-спонсора терроризма, евродепутат Яна Тоом ответила, что „фактически это не означает ничего“.

“В европейском праве отсутствует единица, что это такое и к каким последствиям это может привести, - объяснила она. - В Соединенных Штатах есть законодательство, которое расписывает действия в этом случае, и у них есть на данный момент четыре страны, которые признаны спонсорами тероризма. Именно по этой причине они Россию спонсором тероризма не признали. У нас такого законодательства нет, что как бы развязало руки нашим депутатам и позволило принять резолюцию, которая не влечет за собой никаких последствий, но выражает свое отношение к происходящему“.

По словам Тоом, нет никаких шагов, которые Эстонии было бы предписано теперь совершать дальше. „Потому что в нашем правовом поле такого понятия не существует“, - подчеркнула она. Евродепутат сообщила, что резолюцию приняли с целью оказания давления на Россию. А также потому что об этом просил Владимир Зеленский. „Правда не нас, а США“, - отметила политик.

Еще одной причиной принятия резолюции, по мнению Тоом, является ужесточение санкций. Например, в этой резолюции содержится призыв прекратить импорт российских алмазов. „Это то исключение, которые выторговала себе Бельгия во время принятия санкционных пакетов. И Бельгия по-прежнему покупает российские алмазы, товарооборот Бельгии и России с начала войны вырос на 81%“, - рассказала евродепутат.

Принятую резулюцию она назвала инструментом оказания давления, но отметила, что пока непонятно, насколько успешным он окажется. „К тому же, в этой резолюции депутаты просят европейскую комиссию разработать рамочное законодательство, которое позволит нам в будущем что-нибудь предпринимать, когда мы кого-то признаем спонсором терорризма, - добавила Тоом. - Сейчас этого не существует“.