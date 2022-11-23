Кая Каллас объяснила, почему она против снижения налога с оборота на продукты питания

„Люди не увидят никаких изменений“, – сказала премьер-министр в ответ на вопрос Яануса Карилайда о причинах отказа снизить налог с оборота на продукты питания. „Я опираюсь на практику других государств, которые сократили налог с оборота на продукты питания. Но цены для конечного потребителя так и не снизились. Хороший пример: Латвия снизила налог с оборота на продукты питания на 16 %, цены сократились на 1–2 %, – сказала Каллас и добавила, что от снижения налога выиграют в первую очередь наиболее крупные потребители. – Иными словами, от этого выиграют в первую очередь богатые люди, а не те, кто в этом действительно нуждается“.

Премьер-министр пояснила, что в тех странах, где налог с оборота на продукты питания был снижен или изначально был значительно ниже, стоимость продуктов питания выше, чем в Эстонии. „В качестве еще одного примера могу привести Финляндию. В расположенной значительно дальше от нас Венгрии налог с оборота ниже, чем в Эстонии, и правительство агрессивно пытается установить потолки для цен, но несмотря на эти меры инфляция в секторе продуктов питания составляет 43 %. То есть цены на продукты питания в Венгрии растут значительно быстрее, чем, например, в Эстонии, которая не снижает ставку налога, – сказала Каллас. – Я понимаю, все мы хотим помочь людям. Сделаем это посредством социальной политики“. Каллас перечислила некоторые из принимаемых мер: повышение пенсий, освобождение средней пенсии от подоходного налога, повышение пособий для одиноких пенсионеров, пособий семьям, детям и пособий по бедности.

В инфочасе также приняли участие министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и министр финансов Аннели Аккерманн. Премьер-министр ответила на вопросы депутатов Рийгикогу о ситуации в стране, о стоимости продуктовой корзины и сокращении покупательской способности населения, о финансовой поддержке развивающихся стран в рамках зеленого перехода, о педофилии, об оборонной способности Эстонии, о сланцевой энергетике, о финансировании расследования крушения парома „Эстония“ и о надежности электронного голосования. Министр финансов ответила на вопрос о финансовой ситуацией в государстве.