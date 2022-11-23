Утвержден бюджет Таллинна на 2023 год: фонд зарплаты работников городской системы вырастет на 10%

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, городской бюджет следующего года направлен на смягчение социально-экономической неустойчивости, чтобы помочь горожанам справиться с быстрым ростом цен.

„В следующем году будет выделено дополнительное финансирование на питание в детских садах и школах – предельная ставка покрытия расходов на питание детей в детских садах увеличится на 50 процентов, а стоимость школьного обеда учеников столичных школ вырастет с 1,56 до 1,80 евро в день. В связи с ростом цен на продукты мы увеличили стоимость школьного обеда в сентябре этого года, однако для того чтобы ученики и впредь были обеспечены здоровым питанием в школе, с 1 января мы дополнительно увеличим городское пособие на школьные обеды. С нового года городское пособие на школьное питание составит 80 центов, что почти соответствует государственной субсидии в 1 евро, размер которой остается неизменным на протяжении последних семи лет, - отметил Кылварт. – Пособие по случаю начала учебного года в следующем году вырастет с 50 до 75 евро, а выплачиваемая пенсионерам компенсация роста цен увеличится до 175 евро“.

Согласно проекту городского бюджета, с 1 января 2023 года предельная ставка покрытия расходов на питание в ясельных группах увеличится с 1,80 до 2,70 евро, а в группах детского сада – с 2 до 3 евро в день. На покрытие расходов на питание в детских садах в бюджете 2023 года предусмотрено 9,2 млн евро. Стоимость школьного обеда будет дополнительно увеличена на 24 цента до 1,80 евро. Наряду с государственным пособием из средств городского бюджета планируется дополнительно выделить 6,4 млн евро для покрытия расходов на школьное питание.

В сфере общественного транспорта на расходы по деятельности предусмотрено 129,7 млн евро, что позволит развивать маршрутную сеть и по-прежнему обеспечивать жителей города бесплатным общественным транспортом.