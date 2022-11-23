Утвержден бюджет Таллинна на 2023 год: фонд зарплаты работников городской системы вырастет на 10%
Таллиннская городская управа утвердила и направила в городское собрание проект городского бюджета на 2023 год объемом 1,14 млрд евро, что на 66,5 млн евро, то есть на 6,2% превышает уточненный объем бюджета на 2022 год. Центральное место в бюджете следующего года занимает социальная безопасность, а большая часть инвестиций будет направлена в строительство дорог и улиц, а также образование.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, городской бюджет следующего года направлен на смягчение социально-экономической неустойчивости, чтобы помочь горожанам справиться с быстрым ростом цен.
„В следующем году будет выделено дополнительное финансирование на питание в детских садах и школах – предельная ставка покрытия расходов на питание детей в детских садах увеличится на 50 процентов, а стоимость школьного обеда учеников столичных школ вырастет с 1,56 до 1,80 евро в день. В связи с ростом цен на продукты мы увеличили стоимость школьного обеда в сентябре этого года, однако для того чтобы ученики и впредь были обеспечены здоровым питанием в школе, с 1 января мы дополнительно увеличим городское пособие на школьные обеды. С нового года городское пособие на школьное питание составит 80 центов, что почти соответствует государственной субсидии в 1 евро, размер которой остается неизменным на протяжении последних семи лет, - отметил Кылварт. – Пособие по случаю начала учебного года в следующем году вырастет с 50 до 75 евро, а выплачиваемая пенсионерам компенсация роста цен увеличится до 175 евро“.
Согласно проекту городского бюджета, с 1 января 2023 года предельная ставка покрытия расходов на питание в ясельных группах увеличится с 1,80 до 2,70 евро, а в группах детского сада – с 2 до 3 евро в день. На покрытие расходов на питание в детских садах в бюджете 2023 года предусмотрено 9,2 млн евро. Стоимость школьного обеда будет дополнительно увеличена на 24 цента до 1,80 евро. Наряду с государственным пособием из средств городского бюджета планируется дополнительно выделить 6,4 млн евро для покрытия расходов на школьное питание.
В сфере общественного транспорта на расходы по деятельности предусмотрено 129,7 млн евро, что позволит развивать маршрутную сеть и по-прежнему обеспечивать жителей города бесплатным общественным транспортом.
„В нынешней экономической среде бесплатный общественный транспорт является универсальным социальным пособием, о необходимости которого говорит растущее число пассажиров, - сказал Кылварт. – В качестве Зеленой столицы Европы мы продолжим прилагать усилия, чтобы общественный транспорт стал еще более экологичным – за счет того, что общественные маршруты Таллинна будут обслуживаться газовыми автобусами, работающими на биометане. Помимо этого, в год Зеленой столицы Европы у нас запланирован целый ряд мероприятий и инвестиций, связанных с зеленым поворотом и климатической программой“.
В следующем году начнется строительство трамвайной линии, соединяющей терминал Юлемисте и Старый порт – масштабный проект будет реализован с привлечением внешнего финансирования. Также начнется строительство многоуровневого перекрестка улицы Тонди и реконструкция отрезка улицы Котка между ул. Тонди и Тикутая. Продолжится проектирование Петербургского шоссе, улицы Лийвалайа и отрезка улицы Тулика между ул. Эндла и Сыле. Завершатся работы по реконструкции улиц Йыэ, Пронкси и Вана-Каламая. На ремонт внутриквартальных дорог запланировано 6 млн евро. В 2023 году на инвестиции в рамках Таллиннской стратегии развития велосипедного движения на 2018-2028 годы предусмотрено 6,3 млн евро. Будет завершен второй этап строительства велодорожки, соединяющей район Ласнамяэ с центром города, а велодорожки улицы Поска будут продлены до перекрестка с Рейди теэ. На ускорение перехода на светодиодное уличное освещение предусмотрено 8,9 млн евро, включая модернизацию освещения в парках и на территории детских садов.
На инвестиции в 2023 году в проекте бюджета предусмотрено 217,6 млн евро, что на 4,7% меньше по сравнению с уточненным бюджетом 2022 года. Из этих инвестиций 46,1% будут покрыты за счет средств городской казны и в объеме до 41,4% - за счет займов. Наибольшая доля инвестиций приходится на дороги и улицы - 35,9%, на капитальный ремонт и реконструкцию дорог и улиц запланировано 78,1 млн евро. На инвестиции в сферу образования предусмотрено 22,6%, или 49,2 млн евро. Инвестиции в культуру и охрану памятников старины составят 12,9% от общего объема инвестиций. В целом, инвестиции в дороги и улицы, образование, культуру, а также в охрану памятников старины составляют более 70% от общего объема инвестиций.
В бюджете города Таллинна на 2023 год предусмотрены расходы на деятельность в объеме 902,1 млн евро, что на 8,8% больше, чем в уточненном бюджете 2022 года. Из общего объема расходов на деятельность 39,2%, или 353,4 млн евро приходится на образование. Расходы на городской транспорт составляют 14,4%, или 129,7 млн евро, а расходы на социальное обеспечение и здравоохранение – 97,8 млн евро, или 10,8% от общего объема расходов. В совокупности на эти три сферы приходится более 60% всех расходов.
В 2023 году будет завершено строительство нового здания Мустамяэской школы по интересам, закончится реконструкция Таллиннской художественной школы и проектирование нового здания центра по интересам „Кулло“. Помимо этого, будет завершено проектирование пристроек к гимназии имени Якоба Вестхольма и Таллиннской реальной школе, а также проектирование здания Таллиннской школы Хелени. В Таллиннском зоопарке завершится строительство уникального аттракциона „Облачный лес“. Как ожидается, создание аттракциона для всей семьи, который был бы привлекателен и на международном уровне, поможет повысить посещаемость в межсезонье. Также будет завершено строительство новой экспозиционной платформы „Долина тигров“. Строительство одного из важнейших культурных объектов, комплекса зданий Таллиннского городского театра, завершится в конце 2023 года.
Наряду с этим продолжится работа по благоустройству парков и зеленых зон, строительству и реконструкции детских игровых площадок – на эти цели в бюджете заложено около 8 млн евро. Среди крупных проектов и реконструкция паркового ансамбля Пооламяги-Тийгивески, благоустройство пляжной зоны озера Харку и строительство зеленого коридора „Путукавяйл“.
„Для того чтобы быть готовыми и к неприятным неожиданностям, мы создаем в резервном фонде городской управы кризисный резерв в размере 1 млн евро. Кризисы последних лет показали, что первыми на ситуацию должны реагировать именно местные самоуправления – даже если ответственность за урегулирование лежит на государственных учреждениях, - сказал мэр. – В связи со стабильно высоким уровнем инфляции и с учетом ситуации в экономике и на рынке труда мы также увеличим фонд заработной платы в городской системе на 10 процентов“.
Общий объем доходов города в 2023 году прогнозируется на уровне 967 млн евро, из которых 68,7% составят налоговые поступления. Основным источником доходов города является подоходный налог физических лиц, составляющий 624,7 млн евро, что на 6,6% больше, чем прогнозировалось на 2022 год. Как ожидается, пособия от государства и других учреждений составят 171,7 млн евро, доходы от продажи товаров и услуг учреждениями города – 96,7 млн, земельный налог – 25,4 млн, внешнее финансирование – 22,1 млн евро.
Для финансирования инвестиций в 2023 году город планирует привлечь до 90 млн евро в виде займов, вследствие чего к концу 2023 года расчетная долговая нагрузка (нетто) составит 30%. Для покрытия бюджетных расходов в объеме до 76,6 млн евро будут использованы резервные средства, накопленные в предыдущие годы.
В среду Таллиннская городская управа направила бюджет города Таллинна на 2023 год на рассмотрение Таллиннского городского собрания.