Осторожно: желающую получить кредит женщину обманули мошенники в Facebook
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22 ноября полиция начала уголовное расследование по факту того, что 67-летняя женщина из Пярнумаа 8 ноября подала заявку на кредит в группе Facebook „Предложение быстрого кредита от 1000 до 50 000 евро“.
У женщины сложилось впечатление, что с ней общается менеджер по кредитам и что для получения кредита ей нужно оплатить комиссионные сборы. Женщина расплатилась с ними, но не получила желаемый кредит и не вернула уплаченную сумму. Ущерб оценивается в 360 евро.