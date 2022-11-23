Осторожно: желающую получить кредит женщину обманули мошенники в Facebook

У женщины сложилось впечатление, что с ней общается менеджер по кредитам и что для получения кредита ей нужно оплатить комиссионные сборы. Женщина расплатилась с ними, но не получила желаемый кредит и не вернула уплаченную сумму. Ущерб оценивается в 360 евро.

