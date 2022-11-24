Подозреваемый во взяточничестве вице-мэр Кохтла-Ярве: у меня дома была целая 1000 евро

Виталий Бородин проработал в мэрии Кохтла-Ярве в общей сложности более восьми лет. Местные жители относятся к нему на удивление положительно. Они считают, что Бородин хорошо справлялся со своими обязанностями. Именно благодаря ему в Кохтла-Ярве было введено много важных изменений. Как бы то ни было, прокуратура выдвинула в отношении Бородина подозрение в том, что он лоббировал в мэрии интересы занимающегося коммунальными вопросами предпринимателя Николая Осипенко. Хотя Бородин и ссылается на презумпцию невиновности, ему придется покинуть свой пост.



Когда мы хотим взять у Бородина интервью в его последний рабочий день, 10 ноября, сначала сделать это не удается. В мэрии его нет. Секретарь сообщает, что вице-мэр вышел. „Подождите, может быть, через час вернется“, — предлагает он.



Мы решаем скоротать время за чашечкой кофе на автозаправке Circle K на окраине города. И именно там, на этой маленькой автозаправке, за единственным столиком в дальнем углу мы находим Бородина. Он кажется надломленным и грустным. Сидит один и смотрит на стаканчик с кофе.