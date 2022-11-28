Интересный поворот событий: старое пляжное здание Штромки будет снесено до того, как выяснится, что будет на его месте

Снос здания пляжа на Штромке, где летом работало кафе и туалеты, начался 18 ноября. Ожидается, что предварительные работы, заказанные Департаментом городского имущества и проведенные Aspeg Grupp OÜ, будут завершены, и территория будет очищена не позднее 1 декабря.

Что будет дальше, насколько далеко строительство нового пляжного корпуса?

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, объявленный в 2020 году архитектурный конкурс был направлен на поиск „современного, ориентированного на сообщества решения, использующего весь потенциал данного места“.

Затем, в 2021 году, Таллиннский департамент городского имущества объявил о заключении договора о предоставлении права на строительство на участке по адресу улица Пельгуранна, 58.

„Однако тендер не состоялся, так как по выигравшему проекту не удалось найти подрядчика, который на заданных условиях завершил бы строительство пляжного корпуса. Поскольку конкурс по вышеуказанным условиям не состоялся, необходимо рассмотреть возможность того, что будущее новое здание пляжа будет построено городом“, - сказала Пихлап Forte.

Таким образом, районная администрация в настоящее время находится в состоянии, при котором новых тендеров на строительство пляжного корпуса не объявлялось. Получается, что просто собираются новые идеи.

„Наше желание — построить на одном из самых популярных пляжей Таллинна пляжное здание, отвечающее ожиданиям и потребностям горожан, поэтому сейчас собираем идеи“, — сказала Пихлап.

Районная управа просит направить свои предложения о будущем пляжной зоны Штромки и пляжной застройки в управу Пыхья-Таллинна по электронной почте.

Почему в спешке снесли старое здание? „Здание пляжа на Штромке непригодно для использования и опасно для людей, поэтому было принято решение его снести“, — сказала Пихлап.

Пляж на Штромке был закрыт в последние годы из-за различных загрязнений.