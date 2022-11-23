„Правые“: для семей с низкими доходами будет выгоднее жить на пособия, чем работать, в Эстонию хлынут мигранты

„Это опасная тенденция, которая приведет к дополнительному давлению на систему социальной защиты, — заявила председатель „Правых“ Лавли Перлинг. — Поскольку пособия больше, чем зарплаты на некоторых должностях, с нового года для семей с низкими доходами будет выгоднее жить на пособия, чем ходить на работу. В то же время многие более обеспеченные семьи будут чувствовать неловкость из-за того, что станут получать от государства большое пособие, в котором на самом деле не нуждаются“.

Сийм Кийслер, представляющий „Правых“ в Рийгикогу, ранее уже критиковал изменения в системе семейных пособий и говорил, что будет голосовать против абсурдного законопроекта. „Социальные пособия не должны быть выше месячной зарплаты людей, которые ходят на работу каждый день. Государство должно организовать общество таким образом, чтобы пособие доставалась тем, кто больше всего в нем нуждается, чтобы использование денег было правильным, справедливым и разумным с точки зрения налогоплательщика. Новый законопроект о семейных пособиях резко противоречит этому. Богатые получат большую сумму дополнительных денег, в то время как более бедные семьи с одним или двумя детьми и родители-одиночки останутся в беде“, - аргументировал Кийслер.

Он добавил, что если связанные с детьми пособия в Эстонии станут крупнейшими в ЕС, то это привлечет в страну мигрантов.

„Возможность иммиграции должна быть направлена ​​на тех людей, которые своим трудом здесь хотят внести свой вклад в процветание Эстонии, которые уважают и любят эстонскую культуру, а не на тех, кто хочет приехать сюда только ради более высокого социального пособия и кто не заботится об Эстонии“, — отметил Кийслер.

„Правые“ убеждены, что э-государство способно оценить реальную потребность в поддержке каждого человека и направить деньги туда, где они действительно нужны.

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