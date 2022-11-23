23.11.2022, 09:29
Граждан Грузии, нарушивших ночной покой тартусцев, выслали из Эстонии(34)
ФОТО: | Delfi Meedia
Нарушивших ночной покой иностранцев выслали из Эстонии, поскольку выяснилось, что оснований для пребывания в стране у них нет.
В ночь на 22 ноября полицейский патруль прибыл на вызов на улицу Анне в Тарту по сообщению о нарушении ночного покоя.
При общении с причастными выяснилось, что находившиеся в квартире двое граждан Грузии находились в Эстонии незаконно. В общей сложности граждане Грузии нелегально находились в Шенгенской зоне 276 дней, из них 114 дней в Эстонии.
За нарушение иностранцев наказали штрафом и вынесли предписание покинуть страну, а также запретили въезд в Шенгенскую зону на три года.