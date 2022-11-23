ФОТО | Место, унесшее за три года три жизни. Трагедии на пирсе Ноблесснера вызывают вопросы

Уже третий год подряд водолазы извлекают из воды таллиннского порта Ноблесснер тела погибших людей. Трагедия объединила их - все они упали в воду у популярного пирса темной ночью и утонули. Повторяющиеся случаи ставят вопрос о том, нет ли слабых мест в безопасности порта.