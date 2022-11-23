Norstat: рейтинг реформистов и EKRE немного снизился, а центристов - вырос

Партия реформ 39-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, более чем на 7% опережая своего ближайшего конкурента - оппозиционную Консервативную народную партию (EKRE), об этом свидетельствуют опросы Института общественных исследований и социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 26 октября по 21 ноября.