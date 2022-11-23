Norstat: рейтинг реформистов и EKRE немного снизился, а центристов - вырос(3)
Партия реформ 39-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, более чем на 7% опережая своего ближайшего конкурента - оппозиционную Консервативную народную партию (EKRE), об этом свидетельствуют опросы Института общественных исследований и социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 26 октября по 21 ноября.
За последнюю неделю рейтинг Партии реформ снизился с 33,2% до 32,7%, а популярность EKRE упала на 0,6 процентных пункта - с 26,1% до 25,6%, передает RusERR.
На третьей строчке остается Центристская партия, рейтинг которой вырос с 15,3% до 16%.
Четвертое место по-прежнему занимает „Эстония 200“, поддержка которой за неделю не изменилась - 8,7%.
Рейтинг Isamaa вырос с 7,2% до 7,6%. Популярность социал-демократов осталась на отметке в 6,5%.