Кая Каллас: высокая инфляция непосредственно связана с начатой Россией войной(63)
Вчера премьер-министр Кая Каллас представила Рийгикогу обзор политики правительства в направлении Европейского союза.
„2022 год был для Европейского союза не просто одним в череде прочих. Он стал поворотной точкой. Война России против Украины, которой нет оправдания, заставила нас действовать более сплоченно, чем когда-либо прежде. В единстве и единых действиях залог силы и успеха Европейского союза и Эстонии“, - сказала Кая Каллас, выступая перед Рийгикогу. Премьер-министр отметила, что Европейский союз и Эстония как его часть были на передовой поддержки Украины и противостояния российской агрессии. Мы поддерживали Украину экономически, военной и гуманитарной помощью, а также на дипломатическом фронте. Также Европейский союз ввел санкции, чтобы остановить военную машину России и увеличить шансы Украины на победу.
Премьер-министр отметила, что Европейский союз – это союз государств, базирующийся на единых ценностях и возможностях, который также является гарантией внешнего и внутреннего мира Эстонии и Европы. „В 2022 году мы открыли двери в Европейский союз для Украины, Молдовы, Грузии, начали переговоры с Северной Македонией и Албанией, а также надеемся вскоре принять решение о статусе страны-кандидата для Боснии и Герцеговины. Мы с нетерпением ждем присоединения к Шенгенской зоне Румынии, Болгарии и Хорватии“, - сказала Каллас. „Сдержать эти обещания становится все важнее, поскольку их влияние и значение растут с каждым днем“, - добавила премьер-министр, отметив, что ни одно из этих решений не родилось бы так быстро, если бы не война. „Война требует быстрых решений. Война требует смелых и ориентированных на будущее решений. Это то, чего Россия не учла“, - сказала Каллас.
„Высокая инфляция самым непосредственным образом связана с начатой Россией войной. Большинство наших бед в настоящее время так или иначе связаны с войной“, - сказала премьер-министр. „Начатая Россией война также вынудила нас ускорить инвестиции в возобновляемую энергию, сделала еще более важным достижение климатических целей. Решение Европейского союза отказаться от российских энергоносителей является знаковым“, - добавила Каллас. „К счастью, экономическое благосостояние можно сделать независимым от фоссильных источников топлива, и помнить, что возобновляемая энергия – это стоящая энергия, которая гарантирует нам энергетическую безопасность и независимость, а также выгодные цены“, - сказала премьер-министр Кая Каллас.
„Правительство разработало программу действий для ускорения перехода на возобновляемую энергию, но конкретные ответственные решения предстоит принять уже новому правительству и Рийгикогу“, - сказала Каллас. Она подчеркнула, что средства Европейского союза являются важной составляющей инвестиций в экономический рост Эстонии – поддержка справедливого перехода в Ида-Вирумаа более чем 350 миллионами евро и более трех миллиардов, выделенных на достижение климатических целей.
„24 февраля этого года навечно объединило стремление к независимости эстонского и украинского народов. Эта знаменательная дата является одновременно и самым темным часом для нашего поколения, когда началась не только Украинская Освободительная война, но и полномасштабная война за базирующийся на правилах, ценностях и праве мировой порядок и Европу, - подчеркнула премьер-министр. – Начало полномасштабной войны 24 февраля стало для Европы поворотным пунктом, который сделал нас более едиными и солидарными, чем когда-либо прежде. Надеюсь, что в будущем на 2022 год будут оглядываться как на год, который позволил нам продемонстрировать наши лучшие качества в экономической политике и политике безопасности, поскольку наши сегодняшние действия являются определяющими для нашего образа жизни, свободы, благосостояния и безопасности завтра. Если Европа едина и сильна – сильна и Эстония“, - подчеркнула премьер-министр Каллас.