Кая Каллас: высокая инфляция непосредственно связана с начатой Россией войной

„2022 год был для Европейского союза не просто одним в череде прочих. Он стал поворотной точкой. Война России против Украины, которой нет оправдания, заставила нас действовать более сплоченно, чем когда-либо прежде. В единстве и единых действиях залог силы и успеха Европейского союза и Эстонии“, - сказала Кая Каллас, выступая перед Рийгикогу. Премьер-министр отметила, что Европейский союз и Эстония как его часть были на передовой поддержки Украины и противостояния российской агрессии. Мы поддерживали Украину экономически, военной и гуманитарной помощью, а также на дипломатическом фронте. Также Европейский союз ввел санкции, чтобы остановить военную машину России и увеличить шансы Украины на победу.

Премьер-министр отметила, что Европейский союз – это союз государств, базирующийся на единых ценностях и возможностях, который также является гарантией внешнего и внутреннего мира Эстонии и Европы. „В 2022 году мы открыли двери в Европейский союз для Украины, Молдовы, Грузии, начали переговоры с Северной Македонией и Албанией, а также надеемся вскоре принять решение о статусе страны-кандидата для Боснии и Герцеговины. Мы с нетерпением ждем присоединения к Шенгенской зоне Румынии, Болгарии и Хорватии“, - сказала Каллас. „Сдержать эти обещания становится все важнее, поскольку их влияние и значение растут с каждым днем“, - добавила премьер-министр, отметив, что ни одно из этих решений не родилось бы так быстро, если бы не война. „Война требует быстрых решений. Война требует смелых и ориентированных на будущее решений. Это то, чего Россия не учла“, - сказала Каллас.