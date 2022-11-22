МВД призывает жителей протестировать систему SMS-уведомлений об опасностях

Сообщения будут отправляться на мобильные телефоны людям, находящимся в опасной зоне, в случае событий, угрожающих жизни, здоровью или государственной безопасности (например, пожар, массовые беспорядки, опасная пища и т. д.). Перед тем, как запустить систему, Министерство внутренних дел проведет исследование восприятия коротких сообщений и понятности содержания уведомлений.

Система будет отправлять сообщения участникам, не передавая при этом информацию исследователям, на какие номера мобильных телефонов было отправлено сообщение. Лицо, проводящее исследование, получит только информацию о том, сколько тестовых сообщений было отправлено. Данные, собранные в ходе исследования, будут обезличены, все личные данные будут удалены по окончании исследования.

Свое согласие на участие в тестировании и обратную связь можно дать в среде LimeSurvey. Для участия в исследовании МВД просит дать согласие по ссылке bit.ly/EE-ALARM-TEST

Тестовые SMS-уведомления будут рассылаться с 28 ноября по 10 декабря 2022 г. В этот же период проводится сбор обратной связи. Отзывы относительно SMS-уведомлений можно оставить как через онлайн-опрос, так и по телефону. Отправителем сообщений об опасности является EE-ALARM.

Среди участников исследования будет разыграно 10 комплектов недельных антикризисных запасов.