Новости Эстонии
22.11.2022, 16:20

В Пярну разразился кризис в сфере государственной правовой помощи

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Пярнуский уездный суд
Пярнуский уездный суд
ФОТО: AGO TAMMIK | Delfi Meedia

Кризис в сфере государственной правовой помощи быстрее всего набирает обороты в Пярну, где после смерти двух адвокатов без юридической поддержки оказались свыше ста человек, пишет rus.err.

„Заказы умерших адвокатов были по мере возможностей распределены, но в настоящее время государственную юридическую помощь все еще не могут получить 160 человек. Судьи Пярнуского уездного суда заявили, что планировать разбирательства стало крайне сложно, поскольку графики оказывающих государственную помощь адвокатов забиты до отказа“, – сообщила председатель Адвокатуры Эстонии Имби Юрген.

После смерти двух адвокатов во второй половине этого года в Пярнуском регионе юридическую помощь оказывают четыре адвоката. По словам Юрген, новых адвокатов найти не удастся, поскольку государство оплачивает такие услуги по тарифам в три раза ниже рыночных.

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