В Пярну разразился кризис в сфере государственной правовой помощи

„Заказы умерших адвокатов были по мере возможностей распределены, но в настоящее время государственную юридическую помощь все еще не могут получить 160 человек. Судьи Пярнуского уездного суда заявили, что планировать разбирательства стало крайне сложно, поскольку графики оказывающих государственную помощь адвокатов забиты до отказа“, – сообщила председатель Адвокатуры Эстонии Имби Юрген.

После смерти двух адвокатов во второй половине этого года в Пярнуском регионе юридическую помощь оказывают четыре адвоката. По словам Юрген, новых адвокатов найти не удастся, поскольку государство оплачивает такие услуги по тарифам в три раза ниже рыночных.