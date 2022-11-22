В столичном Хааберсти пройдут бесплатные юридические консультации

По словам старейшина района Хааберсти Олега Сильянова цель дня бесплатных правовых консультаций сделать первичную правовую консультацию для жителей более доступной. „В рамках бесплатных правовых консультаций можно получить информацию по всем юридическим вопросам, в ответе на которые простые люди чаще всего нуждается“, - сказал старейшина и призвал жителей воспользоваться возможностью получить ответ на юридические вопросы от профессионалов своего дела.

В рамках дня правовой помощи можно получить консультации по вопросам семейного права, алиментные обязательства, права наследования, нотариальные действия, споры вытекающие из трудовых отношений, проблематика квартирных товариществ, обращение в суд, требования к исковым заявлениям, споры по защите прав потребителя, переписка с государственными и муниципальными учреждениями.

Консультирование клиентов пройдет на русском и на эстонском языках. Для получения услуги можно предварительно забронировать время по телефону 6880400. Обслуживание также ведётся в порядке живой очереди.

Услугу бесплатной правовой помощи предоставляет партнёр города Таллинна HUGO.legal.