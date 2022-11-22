В Клайпеду прибыл газовый танкер Arctic Aurora с запасами газа для Эстонии

„Компания Eesti Gaas готова к холодам и новому году. Клиенты могут быть спокойны. В глобальной перспективе пять газовозов Eesti Gaas, что пришли в этом году, демонстрируют, что разворот сделан – мы перешли с газа восточного происхождения на западный LNG“, – отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„На сегодня также уже заключено соглашение о поставке через Клайпеду газа на январь. Теперь, в качестве следующего шага в достижении безопасности поставок, очень хотелось бы надеяться, что цены на газ неизбежно упадут, и это поможет промышленности региона восстановиться и повысить свою конкурентоспособность“, - сказал Каасик.

Предыдущие четыре крупные поставки Eesti Gaas в Клайпедский порт в этом году состоялись в мае, июне и октябре. В ближайшие дни на плавучем терминале Independence будет выполнена бункеровка LNG, после чего газ пойдет в Эстонию по литовским и латышским трубопроводам. Построенное в 2013 году и ходящее под мальтийским флагом судно Arctic Aurora, имеет длину 288 метров и ширину 44 метра. Следующую поставку LNG через Клайпедский порт Eesti Gaas планирует в январе.

Компания Eesti Gaas начала использовать малый клайпедский LNG-терминал в Литве еще в 2017 году. В 2019 году был подписан договор с Klaipedos Nafta, после чего началась закупка LNG и его перекачка в газовую сеть посредством плавучего терминала Independence. Кроме того, Eesti Gaas уже много лет поставляет автоцистерны с LNG для бункеровки судов и для промышленных потребителей, находящихся вне газовой сети.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан).

Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов и 120 работников. После того, как компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar, Elenger стал крупнейшим основанным на частном капитале газовым предприятием в регионе. Более 70% продаж предприятия приходится на внешние рынки.