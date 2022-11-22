Для тех, кто спешит! В Таллинне открывается первый в Эстонии drive-thru ресторан Burger King

Раскинувшийся на 300 квадратных метров ресторан на 78 посадочных мест является первым рестораном сети быстрого питания в Эстонии с возможностью насладиться ею не только на месте, но и заказа еды, не выходя из машины (drive-thru).

„Запуск глобальной сети быстрого питания в условиях крупнейших кризисов последних десятилетий был делом, полным вызовов, с которыми мы успешно справились, несмотря на все препятствия. За последние почти два года у наших ресторанов Burger King в Эстонии, Латвии и Литве уже сформировалась значительная база поклонников, которая продолжает неуклонно расти“, — прокомментировал открытие шестого ресторана Burger King в Таллинне руководитель франшизы в Балтийских странах Яак Вескимейстер.

„Мы рады, что теперь мы также можем предложить и эстонским любителям бургеров возможность заказать вкусные продукты из меню Burger King по дороге, не выходя из автомобиля, и удобно рядом с важным транспортным маршрутом“, — дополнил Вескимейстер.

„Выбирая месторасположение своих ресторанов, Burger King всегда сохранял королевское достоинство, скрытое в его названии, стараясь открывать рестораны именно там, где потенциально можно ожидать очень высокий, если не королевский, интерес клиентов. Это также относится и к расположению на Пярнуском шоссе рядом с оживлённой трассой, в привлекательном как проезжающих, так и для местных жителей месте“, — добавил Вескимейстер.

Собственником земли и здания нового ресторана Burger King в Лаагри, а также арендодателем является застройщик Restate.

„С точки зрения расположения ресторана быстрого питания – это очень хороший выбор. Явными преимуществами являются направление из города, единственная дорога в западном направлении с высокой интенсивностью движения и хорошей видимостью с Пярнуского шоссе. Бренд Burger King достаточно давно и хорошо зарекомендовал себя для того, чтобы у клиентов была причина остановиться на дороге, прежде чем пересечь черту города“, — сказал Ристо Абель, генеральный директор Restate.