Предновогодний подарок мирового рынка Эстонии: сегодня продолжилось снижение цен на топливо

За падением цен, дошедшим до заправок в четверг на прошлой неделе, последовало дополнительное снижение. Бензин Alexela 95 литров стоит 1,809, новая цена литра дизельного топлива составляет 1,859 евро.

Сохраняющаяся тенденция к снижению мировых цен на жидкое топливо предоставила Alexela дополнительную возможность снизить цены на бензин и дизельное топливо на 3 цента и 4 цента за литр соответственно.

„Удешевление готовой продукции жидкого топлива на мировых рынках достигло Эстонии на прошлой неделе и отразилось и на наших ценах. Сохраняющаяся тенденция к снижению дает нам возможность предоставить потребителям дополнительное снижение цен на топливо“, — сказал член правления AS Alexela Тармо Кярсна о снижении цен на бензин и дизельное топливо.

С приходом зимней погоды в продаже на заправках Alexela появится дизельное топливо с морозостойкостью не ниже -20 градусов.

Продолжает снижение цен на топливо и Terminal

Сегодня, 22 ноября, в 11:00 Terminal снизил розничные цены на топливо в сервисных и торговых точках по всей Эстонии. Новые цены на всех АЗС таковы: 95 бензин стоит 1,799 евро, 98 бензин стоит 1,849 евро за литр . Цена дизельного топлива составляет 1,859 евро.

Директор по продажам Terminal Урмас Куузе отметил, что розничные цены на моторное топливо на их АЗС во многом зависят от закупочных цен и налогов, региональная конкуренция на ценообразование не влияет. Для потребителя цена одинакова на всех терминалах или автоматических станциях.