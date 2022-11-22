Выяснилась личность молодого человека, пропавшего без вести с парома Tallink

Есть подозрение, что в пятницу ночью в море с борта лайнера Baltic Princess упал пассажир.

По словам главы коммуникационного отдела Tallink Silja Марики Нёйд, камеры наблюдения парома зафиксировали мужчину, поднимающегося ночью по конструкциям ночного клуба. Однако возможного падения в море с записи камеры наблюдения не видно.

По словам Нёйд, пропавший без вести — финн лет двадцати. В момент инцидента судно находилось в круизе, организованном студентами-экономистами университета Турку.

Нёйд не смогла подтвердить, является ли пропавший студент студентом или нет. По ее словам, юношу якобы в последний раз видели на крыше ночного клуба Disko Klub. Ночной клуб расположен на 10 палубе, которая является верхней палубой лайнера.

„Знакомый молодого человека сказал экипажу корабля, что в последний раз видел, как его друг карабкается по конструкциям ночного клуба, и с тех пор не может его найти“, — сказал Нёйд.

По словам Нёйд, происшествие случилось около трех часов ночи с четверга на пятницу. Как только сотрудники узнали о предполагаемом исчезновении, они начали просматривать записи с камер наблюдения корабля.

Корабль замедлил ход, заподозрив, что мужчина пропал, но продолжил свой обычный маршрут.

На какие сооружения взобрался мужчина?

Ночной клуб Disco Club, расположенный на корабле, окружен открытой террасой, с частичным стелянным покрытием.

„Пропавший мужчина забрался на стеклянное покрытие“, — сказала Нёйд. По словам женщины, в конце навеса нет лестниц или ступеней.

„Я не могу сказать, как он попал на крышу. Крыша не очень высокая, и вы можете подняться на нее, если хотите, хотя этого следует избегать как пассажирам, так и персоналу“, — сказала руководитель по коммуникации Tallink Silja.

„Такого, чтобы кто-то забрался на конструкции крыши и в результате упал в море, никогда раньше не было“, — сказала Нёйд.

Она добавила, что исчезновения на судах Tallink Silja — редкость, учитывая количество пассажиров.