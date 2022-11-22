В Испании без вести пропал эстонский груз стоимостью более 100 000 евро

Для эстонского предприятия все началось как обычно – клиент заказал товар, товар был отправлен из Эстонии, после чего с расположенного в Мадриде промежуточного склада, которым клиент ранее уже пользовался без каких-либо проблем, в Эстонию поступило сообщение о том, что товар прибыл на место. Однако оттуда товар уже никуда не отправился, и информационная цепочка о его пути прервалась.

Через некоторое время после десятков жалоб логистическому центру было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, в ходе которого со склада у предприятий из разных стран было украдено товаров на сумму почти 50 миллионов евро. „Преступление такого масштаба для Европы является уникальным. Самый большой ущерб понесло предприятие, у которого было украдено товаров на 5 миллионов евро“, – объяснил руководитель отдела по ущербу бизнес-клиентов ERGO Эрко Макиенко.

Для выяснения обстоятельств и нахождения товара эстонская фирма наняла в Испании юридического представителя и обратилась к органам власти, чтобы они вмешались в данную ситуацию. „В страховании грузов в случае международных перевозок действует 60-дневный период ожидания, то есть до истечения этого срока товар не считается пропавшим, – объяснил Макиенко. – К сожалению, установить местонахождение товара в течение этого периода не удалось, и ущерб на сумму 133 678 евро был признан подлежащим возмещению.

Кражи товаров во время перевозок в практике ERGO являются далеко не повседневным делом. „Обычно злоумышленники все-таки крадут товары, которые легко реализовать, такие как, например, бытовая техника, рабочие инструменты и т.д. А более распространенными являются случаи повреждения товаров во время перевозки“, – добавил Макиенко.