В Испании без вести пропал эстонский груз стоимостью более 100 000 евро(4)
Эстонское предприятие стало в Испании жертвой международной преступной схемы, в результате которой из расположенного в Мадриде логистического центра испарились товары сотен клиентов на общую сумму около 50 миллионов евро. Эстонская фирма спаслась благодаря страховке, которая возместила ей ущерб в размере 133 678 евро.
Для эстонского предприятия все началось как обычно – клиент заказал товар, товар был отправлен из Эстонии, после чего с расположенного в Мадриде промежуточного склада, которым клиент ранее уже пользовался без каких-либо проблем, в Эстонию поступило сообщение о том, что товар прибыл на место. Однако оттуда товар уже никуда не отправился, и информационная цепочка о его пути прервалась.
Через некоторое время после десятков жалоб логистическому центру было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, в ходе которого со склада у предприятий из разных стран было украдено товаров на сумму почти 50 миллионов евро. „Преступление такого масштаба для Европы является уникальным. Самый большой ущерб понесло предприятие, у которого было украдено товаров на 5 миллионов евро“, – объяснил руководитель отдела по ущербу бизнес-клиентов ERGO Эрко Макиенко.
Для выяснения обстоятельств и нахождения товара эстонская фирма наняла в Испании юридического представителя и обратилась к органам власти, чтобы они вмешались в данную ситуацию. „В страховании грузов в случае международных перевозок действует 60-дневный период ожидания, то есть до истечения этого срока товар не считается пропавшим, – объяснил Макиенко. – К сожалению, установить местонахождение товара в течение этого периода не удалось, и ущерб на сумму 133 678 евро был признан подлежащим возмещению.
Кражи товаров во время перевозок в практике ERGO являются далеко не повседневным делом. „Обычно злоумышленники все-таки крадут товары, которые легко реализовать, такие как, например, бытовая техника, рабочие инструменты и т.д. А более распространенными являются случаи повреждения товаров во время перевозки“, – добавил Макиенко.
В этом году страховая фирма ERGO выплатила возмещения по страхованию груза на сумму примерно 290 000 евро. В случае договоров, заключенных в 2022 году, средний размер ущерба составил 7800 евро. „Однако общая сумма ущерба в таких случаях обычно является более крупной, так как определенная часть ущерба всегда находится в резерве, то есть в стадии рассмотрения“, – добавил Макиенко.
Страховой платеж по страхованию груза зависит от стоимости и особенностей товара, суммы платы за перевозку и особенностей пути перевозки. Вторым существенным фактором является маршрут груза – где перевозка начинается, где заканчивается, через какие регионы проходит маршрут и какой вид транспорта используется.
„Важно отметить, что в случае грузоперевозок недостаточно только лишь ответственности перевозчика, так как обычно их ответственность ограничена весом и расчетной единицей Международного валютного фонда SDR, которая при возникновении страхового случая определяет предел ответственности. При перевозках дорожным транспортом пределом ответственности является 8,33 SDR на килограмм, – добавил Макиенко. – Например, в данном случае товаром эстонской фирмы были компьютерные жесткие диски, общий вес которых составлял 100 кг. Без страхования груза, вместо возмещения на сумму 133 000 евро клиент имел бы право получить всего лишь 1075 евро. Страхование важно и для грузов, перемещающихся по морю, ведь предел ответственности на морском транспорте почти в четыре раза меньше, чем на автомобильном, а в последние годы наблюдается тенденция к увеличению аварий с участием грузовых судов“.