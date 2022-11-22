Кабинет министров: отделение ВОЗ необходимо перенести из Москвы в Таллинн

Европейский центр ВОЗ по неинфекционным заболеваниям был создан в 2012 году решением Европейского регионального комитета ВОЗ, давшего России добро на на создание представительства, и с 2014 года работает в Москве. Россия также является основным финансистом центра.

„Для Эстонии важно, что в условиях войны в Украине расторгнут договор о сотрудничестве со страной-агрессором. Для этого Эстония готова в случае необходимости взять на себя бремя вывода центра из Москвы“, — говорится в позиции Министерства социальных дел Эстонии в ответ на запрос комментария для Forte . Таким образом, цель Эстонии состоит в том, чтобы найти все больше и больше возможностей для исключения России из деятельности на международной арене.

Теперь предстоит официальное предложение Европейскому региональному комитету ВОЗ, который может принять окончательное решение на своем очередном совещании в октябре 2023 года или на экстренном совещании ранее этого срока.

Основной задачей вышеуказанного центра является поддержка реализации политик и программ, связанных с профилактикой неинфекционных заболеваний в странах европейского региона. Центр также координирует деятельность нескольких тематических сетей, в которых участвуют страны европейского региона. Например, проведение мониторинга и исследований и мероприятий с такими факторами риска, как алкоголь, неправильное питание, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика онкологических заболеваний.

На данный момент в центре числится около 30 сотрудников, половина из них — иностранцы, которые уже уехали из Москвы.