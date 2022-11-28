Профессор маркетинга TalTech Линда Холлебеэк была признана одним из самых влиятельных ученых в мире(1)
Каждый год Clarivate™ определяет самых влиятельных ученых мира, которых чаще всего цитируют коллеги по научному миру. Профессор маркетинга TalTech Линда Холлебеэк получила эту исключительную награду в третий раз, заняв почетное место среди менее чем 7000 или около 0,1% мировых ученых в 2022 году, которые были включены в рейтинг глобальной аналитической компании.
Линда Холлебеэк из Института управления бизнесом TalTech фокусирует свои исследования на взаимодействии клиентов/потребителей и заинтересованных сторон с использованием цифровых технологий (социальные сети, онлайн-сообщества, искусственный интеллект), включая вопросы инноваций, этики и создания ценности. Холлебеэк имеет докторскую степень по маркетингу Оклендского университета и работает в TalTech с 2019 года. До своей академической карьеры она работала консультантом по вопросам управления. Консультировала Coca-cola, Hewlett-Packard, Roche Diagnostics, Комиссию Министерства труда и торговли Новой Зеландии, а также Силы обороны Австралии.
Рейтинг самых цитируемых ученых Clarivate сопоставим со влиятельным списком Forbes. Это признание экспертов и коллег. Clarivate — мировой лидер в предоставлении надежных аналитических данных, аналитики и научного мониторинга. Люди, выбранные компанией для включения в список влиятельных ученых, имеют значительное влияние в своей области и опубликовали статьи, которые входят в 1% самых цитируемых текстов в мире.
Со списком ученых можно ознакомиться по ссылке.