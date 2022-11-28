Профессор маркетинга TalTech Линда Холлебеэк была признана одним из самых влиятельных ученых в мире

Каждый год Clarivate™ определяет самых влиятельных ученых мира, которых чаще всего цитируют коллеги по научному миру. Профессор маркетинга TalTech Линда Холлебеэк получила эту исключительную награду в третий раз, заняв почетное место среди менее чем 7000 или около 0,1% мировых ученых в 2022 году, которые были включены в рейтинг глобальной аналитической компании.