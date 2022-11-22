Новости Эстонии
22.11.2022, 11:01

На выходных Эстония подверглась атаке российских хакеров. Глава кибербезопасности: кибератаки продолжатся

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За атаками, поразившими эстонское интернет-пространство, снова стояли прокремлевские кибер-злоумышленники.
За атаками, поразившими эстонское интернет-пространство, снова стояли прокремлевские кибер-злоумышленники.
ФОТО: Shutterstock

Субботние кибератаки не навредили Эстонии, но в следующем году можно ожидать худшего,- пишет Eesti Päevaleht.

В субботу прокремлевские хакеры снова начали атаковать киберпространство Эстонии. Под удар попали веб-сайты Eesti Energia, Eesti Pank, Министерства экономики и коммуникаций, EAS и еще одной частной фирмы. Была немного нарушена работа самообслуживания Eesti Energia, но утром в воскресенье атаки стихли, а в понедельник ситуация нормализовалась.

Глава отдела обработки кибер-инцидентов (CERT-EE) Государственного департамента информационных систем (RIA)Тыну Таммер пояснил, что прокремлевские хакерские группы разработали схему атаки на разные цели в нескольких странах. Помимо Эстонии, были заблокированы латвийские, польские и украинские сайты. Однако киберпреступники не могут получить какие-либо данные или информацию с помощью этих атак. „У них одна цель — помешать работе систем“, — сказал Таммер.

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