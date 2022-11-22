22.11.2022, 11:01
На выходных Эстония подверглась атаке российских хакеров. Глава кибербезопасности: кибератаки продолжатся(4)
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Субботние кибератаки не навредили Эстонии, но в следующем году можно ожидать худшего,- пишет Eesti Päevaleht.
В субботу прокремлевские хакеры снова начали атаковать киберпространство Эстонии. Под удар попали веб-сайты Eesti Energia, Eesti Pank, Министерства экономики и коммуникаций, EAS и еще одной частной фирмы. Была немного нарушена работа самообслуживания Eesti Energia, но утром в воскресенье атаки стихли, а в понедельник ситуация нормализовалась.