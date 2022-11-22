На выходных Эстония подверглась атаке российских хакеров. Глава кибербезопасности: кибератаки продолжатся

В субботу прокремлевские хакеры снова начали атаковать киберпространство Эстонии. Под удар попали веб-сайты Eesti Energia, Eesti Pank, Министерства экономики и коммуникаций, EAS и еще одной частной фирмы. Была немного нарушена работа самообслуживания Eesti Energia, но утром в воскресенье атаки стихли, а в понедельник ситуация нормализовалась.