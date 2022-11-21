Со вторника запрещен выход на лед пограничных водоемов

„У берегов озер уже есть тонкий ледяной покров, но он далеко не так прочен, чтобы выдержать вес человека. Поэтому в целях защиты жизни и здоровья людей запрещено выходить на тонкий лед. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ледовая разведка пограничников не подтвердит, что лед стал достаточно толстый“, — сказал начальник кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.

„Безопасный выход на лед гарантирован, если толщина льда повсеместно составляет 7-10 сантиметров. Если на некоторых берегах слой льда кажется толстым, это вовсе не означает, что можно безопасно находится на льду на всей площади озера“, — сказал Эрниц. Он добавил, что пограничники уже занимаются ледовой разведкой и при первой возможности сообщат, когда выход на лед станет безопасным как для рыбаков, так и для транспортых средств.

Посмотреть результаты первой комплексной ледовой разведки, а также отслеживать общую обстановку на льду можно на сайте: https://www.politsei.ee/et/jaeaeolud