Работники компании в Киеве: мы хотим жить сейчас, продолжаем работать. И делаем это с особым рвением(1)
В Киеве до сих пор происходят экстренные отключения электроэнергии. Про то, как живут украинцы, RusDelfi писал здесь. Но в столице продолжают работать многие компании и офисы, в том числе и неудаленно. Мы поговорили с Андреем Франчуком, управляющим партнером и креативным директором группы Brain Tank, креативного агентства маркетинговых коммуникаций.
— Как сейчас живет ваш офис? Как изменилась работа компании в связи с перебоями электричества?
— У нас несколько офисов в Киеве. Мы стараемся максимальное количество времени работать в команде, поскольку наша работа – цифры, превращенные в творчество, и устроено внутри именно так, чтобы работа была максимально эффективна. А максимально эффективна она в коллективе. Но, конечно, мы вынуждены работать и удаленно, ведь не все сотрудники могут добираться до работы, или есть те, кто остался с нами работать, но при этом уехал из Украины.
Но мы всегда рядом друг с другом. И чтобы поработать, и чтобы поговорить, и чтобы посмеяться тоже. Потому что если не смеяться — то как тогда жить? Никак. Вот мы и стараемся всегда найти для этого время и повод.
В какой-то мере можно поблагодарить правительство, ведь, несмотря на всё происходящее и все трудности, нет „особенных“, у кто не столкнулся с этой проблемой. Все равны, все в одной ситуации, и мы коллективно учимся справляться с проблемами. Нам приходится подстраиваться под ритм отключений связи и электричества - это, конечно, очень печально. Однако мы тут крепкие ребята, наш дух отключениями электричества не сломить.
Сейчас в стране создан график плановых отключений. Его можно адресно посмотреть по своему рабочему или домашнему адресу на специальных сайтах. И, это, конечно, для нормального современного человека странно, но мы уже привыкли к плановым отключениям, к ним можно подстроиться и совместить со своим рабочим графиком. Согласно графику отключают и включают электричество по адресам, собранным в группы, каждые 4-5 часов. Но так как Россия не прекращает, а наоборот усиливает массированные ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины, есть другая штука — аварийные отключения. Вот они, конечно, пострашнее будут, потому что их нет в плане, тут не подстроишься. Электричества в какой-то момент, например, бац — и просто нет. Но эти отключения важно делать — таким образом электроэнергия распределяется по территории всей страны, и область, которая из-за повреждения локальной ТЭЦ, например, осталась совсем без электричества, имеет возможность начать его получать за счет других областей. Мы всё это понимаем, поэтому надо — значит надо. Так сегодня живет вся Украина и все бизнесы в ней. И все подстраиваются — такое время.
— Как реагируют на перебои ваши бизнес-партнеры и клиенты?
— Внутри страны все относятся с пониманием, ведь все мы „в одной лодке“. Для внешних партнеров мы выстроили систему, которая позволяет им не замечать наших возможных проблем. Поэтому мы даже не всегда уверены, знают ли они про отключения у нас. Для нас в приоритете выполнить все наши договоренности, потому мы находим способы не погружать иностранных клиентов в наши „трудности“, а свое время и работу регулировать, исходя из возможностей и обстоятельств.
— Были ли у вас внештатные ситуации?
— Даже сейчас мы стараемся не допускать того, чтобы клиент заметил, что на пути работы над его проектом мы сталкиваемся или можем столкнуться с какими-либо сложностями. Но надо отметить, что и клиенты на самом деле абсолютно все поняли бы, если бы даже такая ситуация возникла. Это ценно и важно. Бывают нештатные домашние ситуации, когда аварийное отключение случается прямо во время работы стиральной машинки, или во время того, как человек принимает душ, или когда тебе надо в магазин, но он закрыт из-за отсутствия электричества, а другой находится далеко от дома. Теоретически он может быть открыт, но ты не едешь проверять, так ли это, потому что, например, через два часа уже комендантский час, а тебе надо туда-сюда съездить и успеть вернуться до 23.00. Или часто случается „веселье“ с приложениями такси, которые могут не работать, или карта не подгружается, или деньги два раза снимаются. Ну и во время отключений электричества еще нет никакого интернета, горячей воды и отопления. В общем, городская „романтика“.
— Живет ли Киев дальше обычной жизнью?
— Ну конечно. Ты просто привыкаешь жить в войне. Звучит страшно, но так и есть. Работают магазины, аптеки, кафе. Вот McDonald's открывает заново рестораны по всей стране, которые закрылись с началом полномасштабного вторжения и длительное время не работали. Но есть нюанс - все работают согласно графикам отключения электричества. Хочешь пойти поесть суши - сначала звонишь и узнаешь, работает ли суши-бар. Ну и так далее.
Если говорить про культурную жизнь, то она несется. Акустические концерты при свечах, музейные экспозиции в полной темноте, где одним из элементов интерактива становится фонарик, который организаторы просят тебя взять с собой. Для фотографов вообще раздолье - вы же тоже видели эти невероятнейшие кадры блекаута в Киеве или Львове?
— Почему продолжаете работать в Киеве? Не было ли мыслей уехать?
— Сегодня каждый из нас нужен стране, и мы считаем нашим долгом прилагать в два, а то и три раза больше усилий и труда, мы должны работать для тех и вместо тех, кто сейчас защищает нашу страну на фронте, ведь экономика сама не себя не построит. И мы бесконечно благодарны всем странам и людям, которые нам помогают, делаем все, чтобы помочь нашей стране. Уехать - это точно не про нас.
— Сейчас многие украинцы стараются поднимать экономику именно своей страны и платить налоги именно своей стране.
— Безусловно, это очень важно, и каждый украинец обязан вкладывать максимум. На нашем опыте скажу, что сегодня мы видим невероятное объединение в Украине. Есть в украинской мове и где-то в генетическом коде такое понятие как „Єдність“. Бывшие конкуренты становятся партнерами и объединяются в единое целое. Наше агентство, например, вместе с Всеукраинской рекламной коалицией сегодня готовит презентацию всего креатива Украина на единой платформе CrUAtivity для того, чтобы иностранные компании могли видеть креативный потенциал всего рынка страны. И мы с удовольствием и абсолютно бесплатно и сознательно работаем на промоушен наших основных конкурентов, ведь мы понимаем, что сейчас речь идет не только про нас как про отдельное агентство, а про весь рекламный рынок, про всех нас, про всю нашу страну.
— Нужны ли в условиях войны креатив и реклама? Ведь многие могут сказать, что это не первостепенно.
— Существует ряд первостепенных задач – армия, медицина, еда. Но если мы говорим о экономике, то реклама — ее большая составляющая, и маловозможно создавать экономику, не создавая при этом спроса и знаний. Другой вопрос — это форма рекламы, и тут важно понимать контекст и работать сугубо исходя из него, но это уже совершенно другая тема. Опять же важно понимать, что рекламная отрасль Украины была всегда очень динамичной, она наполнена десятками прекрасных талантливых команд, и если мы растеряем сейчас этот потенциал, то на его восстановление понадобятся десятилетия, которых лично у нас нет. Мы хотим жить сейчас. Поэтому мы не просто продолжаем работать, а делаем это с особым рвением и с большим удовольствием.