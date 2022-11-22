Работники компании в Киеве: мы хотим жить сейчас, продолжаем работать. И делаем это с особым рвением

Сейчас в стране создан график плановых отключений. Его можно адресно посмотреть по своему рабочему или домашнему адресу на специальных сайтах. И, это, конечно, для нормального современного человека странно, но мы уже привыкли к плановым отключениям, к ним можно подстроиться и совместить со своим рабочим графиком. Согласно графику отключают и включают электричество по адресам, собранным в группы, каждые 4-5 часов. Но так как Россия не прекращает, а наоборот усиливает массированные ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины, есть другая штука — аварийные отключения. Вот они, конечно, пострашнее будут, потому что их нет в плане, тут не подстроишься. Электричества в какой-то момент, например, бац — и просто нет. Но эти отключения важно делать — таким образом электроэнергия распределяется по территории всей страны, и область, которая из-за повреждения локальной ТЭЦ, например, осталась совсем без электричества, имеет возможность начать его получать за счет других областей. Мы всё это понимаем, поэтому надо — значит надо. Так сегодня живет вся Украина и все бизнесы в ней. И все подстраиваются — такое время.

В какой-то мере можно поблагодарить правительство, ведь, несмотря на всё происходящее и все трудности, нет „особенных“, у кто не столкнулся с этой проблемой. Все равны, все в одной ситуации, и мы коллективно учимся справляться с проблемами. Нам приходится подстраиваться под ритм отключений связи и электричества - это, конечно, очень печально. Однако мы тут крепкие ребята, наш дух отключениями электричества не сломить.

Но мы всегда рядом друг с другом. И чтобы поработать, и чтобы поговорить, и чтобы посмеяться тоже. Потому что если не смеяться — то как тогда жить? Никак. Вот мы и стараемся всегда найти для этого время и повод.

— У нас несколько офисов в Киеве. Мы стараемся максимальное количество времени работать в команде, поскольку наша работа – цифры, превращенные в творчество, и устроено внутри именно так, чтобы работа была максимально эффективна. А максимально эффективна она в коллективе. Но, конечно, мы вынуждены работать и удаленно, ведь не все сотрудники могут добираться до работы, или есть те, кто остался с нами работать, но при этом уехал из Украины.

— Как реагируют на перебои ваши бизнес-партнеры и клиенты?

— Внутри страны все относятся с пониманием, ведь все мы „в одной лодке“. Для внешних партнеров мы выстроили систему, которая позволяет им не замечать наших возможных проблем. Поэтому мы даже не всегда уверены, знают ли они про отключения у нас. Для нас в приоритете выполнить все наши договоренности, потому мы находим способы не погружать иностранных клиентов в наши „трудности“, а свое время и работу регулировать, исходя из возможностей и обстоятельств.

— Были ли у вас внештатные ситуации?

— Даже сейчас мы стараемся не допускать того, чтобы клиент заметил, что на пути работы над его проектом мы сталкиваемся или можем столкнуться с какими-либо сложностями. Но надо отметить, что и клиенты на самом деле абсолютно все поняли бы, если бы даже такая ситуация возникла. Это ценно и важно. Бывают нештатные домашние ситуации, когда аварийное отключение случается прямо во время работы стиральной машинки, или во время того, как человек принимает душ, или когда тебе надо в магазин, но он закрыт из-за отсутствия электричества, а другой находится далеко от дома. Теоретически он может быть открыт, но ты не едешь проверять, так ли это, потому что, например, через два часа уже комендантский час, а тебе надо туда-сюда съездить и успеть вернуться до 23.00. Или часто случается „веселье“ с приложениями такси, которые могут не работать, или карта не подгружается, или деньги два раза снимаются. Ну и во время отключений электричества еще нет никакого интернета, горячей воды и отопления. В общем, городская „романтика“.

— Живет ли Киев дальше обычной жизнью?