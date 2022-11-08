Жизнь в Киеве „4х4“: четыре часа свет есть, четыре — нет(42)
Быстро связаться с жителям Киева сейчас сложно. Постоянные перебои с электричеством тянут за собой шлейф других проблем — отсутствие отопления, воды, связи и интернета. Как живут украинцы в состоянии постоянного отключения электроэнергии — в материале RusDelfi.
Свечи, фонарики и батарейки
После того как 4 ноября в Киеве без электроснабжения остались 450 тысяч квартир и мэр Виталий Кличко призвал киевлян максимально экономить электроэнергию, в социальных сетях среди местных жителей стал распространяться флешмоб: сотни украинцев начали выкладывать фотографии при выключенном свете, многие решили проводить свои вечера при свечах. Но сейчас такая мера — уже не просто красивый жест, а вынужденное решение. Перебои с электроэнергией, особенно незапланированные, подталкивают людей задуматься над тем, чтобы покинуть город.
Татьяна вместе с семьей уехала из Киева в середине октября, когда снова начались обстрелы столицы. „Из страны мы решили не выезжать, поехали туда, где еще более-менее безопасно — на западную Украину“, — рассказывает женщина и делится, что ей морально было бы сложно находиться в городе, где постоянно происходят перебои с электроэнергией.
„Наши друзья остались в Киеве, мы списываемся почти каждый день, и я не могу поверить, что в 21 веке может происходить вот это все“, — не сдерживает слез женщина.
Алексей с семьей выехать из Киева планировал в ближайшие дни, но решил остаться. „Проблема ведь не только в нашем городе. Это же по всей стране так, — делится мужчина. — Собственно, из-за постоянных атак России у нас будет очень тяжелая зима“.
Алексей уже сейчас стал активно запасаться продуктами питания, свечами, фонариками и батарейками. Супруга мужчины перебрала все теплые вещи, часть отдала соседям и родным.
Лифтом и раньше не пользовался
Владислав Мусиенко на вопрос, как сейчас проходит его день, отвечает лаконично: „Все как у всех. Постоянно контролирую родителей, чтобы заряжали телефоны“.
Мужчина рассказывает, что все в квартире — электрическое. „Поэтому еще в январе купил небольшую газовую плиту и запас баллонов для нее. Осенью, после российских ударов по энергообъектам, приобрел и большой газовый баллон. Сделали запас продуктов, воды. Как питьевой, так и технической“.
Владислав радостно делится, что буквально вчера купил себе ручную кофемолку. Каких-либо непривычных ограничений, связанных с перебоями электричества, он не отмечает. „Вечером на улицу — с фонариком. Лифтом я и раньше не пользовался. Но именно сейчас стараюсь максимально экономить электричество. Не сомневаюсь, что страна-террорист Россия продолжит обстрелы энергетической инфраструктуры“.
Из-за перебоев собираемся возвращаться в Харьков
Анна Зуб вместе с семьей живет под Киевом, в Обухове. Связаться с женщиной удалось только через сутки. „Сейчас у нас жизнь „четыре на четыре“. Четыре часа есть свет, четыре — нет“. Перебои с электричеством, по словам Анны, начались пару недель назад. „Изначально выключали свет хаотично, сейчас придерживаются графика. И хотя мы были совершенно не готовы были к такому, но уже приловчились“.
В доме у Анны во время включения электричества заряжается все. „Еще мы запасаемся продуктами, которые не нужно готовить, так как у нас электропечка. Купили большой термос. И фонарики“.
При отключении электричества сразу выключается вода. „И связь плохая. Про интернет вообще молчу“, — пожимает плечами Анна и делается, что сюда, в Обухово, приехали из Харькова.
„Но из-за таких перебоев собираемся возвращаться домой. Муж готовится к нашему возвращению. Купил генератор, в случае, если и в Харькове будут отключения. Ищет педагога для ребенка, так как онлайн-обучение — это очень тяжело“, — рассказывает Анна.
„Такие отключения лично меня это не напрягают, я все понимаю и принимаю. А вот сегодня свет не выключают, и это пугает. Может быть, затишье перед бурей? Но мы верим в наших ребят и в нашу страну. Нас не сломить!“