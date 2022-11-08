Жизнь в Киеве „4х4“: четыре часа свет есть, четыре — нет

Свечи, фонарики и батарейки

После того как 4 ноября в Киеве без электроснабжения остались 450 тысяч квартир и мэр Виталий Кличко призвал киевлян максимально экономить электроэнергию, в социальных сетях среди местных жителей стал распространяться флешмоб: сотни украинцев начали выкладывать фотографии при выключенном свете, многие решили проводить свои вечера при свечах. Но сейчас такая мера — уже не просто красивый жест, а вынужденное решение. Перебои с электроэнергией, особенно незапланированные, подталкивают людей задуматься над тем, чтобы покинуть город.

Татьяна вместе с семьей уехала из Киева в середине октября, когда снова начались обстрелы столицы. „Из страны мы решили не выезжать, поехали туда, где еще более-менее безопасно — на западную Украину“, — рассказывает женщина и делится, что ей морально было бы сложно находиться в городе, где постоянно происходят перебои с электроэнергией.

„Наши друзья остались в Киеве, мы списываемся почти каждый день, и я не могу поверить, что в 21 веке может происходить вот это все“, — не сдерживает слез женщина.

Алексей с семьей выехать из Киева планировал в ближайшие дни, но решил остаться. „Проблема ведь не только в нашем городе. Это же по всей стране так, — делится мужчина. — Собственно, из-за постоянных атак России у нас будет очень тяжелая зима“.

Алексей уже сейчас стал активно запасаться продуктами питания, свечами, фонариками и батарейками. Супруга мужчины перебрала все теплые вещи, часть отдала соседям и родным.

Лифтом и раньше не пользовался

Владислав Мусиенко на вопрос, как сейчас проходит его день, отвечает лаконично: „Все как у всех. Постоянно контролирую родителей, чтобы заряжали телефоны“.

Мужчина рассказывает, что все в квартире — электрическое. „Поэтому еще в январе купил небольшую газовую плиту и запас баллонов для нее. Осенью, после российских ударов по энергообъектам, приобрел и большой газовый баллон. Сделали запас продуктов, воды. Как питьевой, так и технической“.