В своем доме был найден при смерти мужчина. Его жизнь спасти не удалось, полиция возбудила дело

Как сообщил Delfi один из читателей, трагический случай имел место в волости Мульги 13 ноября. Среди соседей поползли слухи, что мужчина скончался в результате драки.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что в данный момент в рамках уголовного дела полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

„В данный момент еще рано говорить, что явилось причиной смерти мужчины - для выяснения этого проводятся различные следственные действия. На сегодняшний день никто подозреваемым в связи со смертью мужчины не признан“, - сообщил представитель прокуратуры Каарел Каллас.

Прокуратура не стала уточнять детали расследования. „Мужчину обнаружили по месту его жительства в тяжелом состоянии, вызванным на место происшествия медикам Скорой помощи спасти его жизнь не удалось“, - добавил Каллас.