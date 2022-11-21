В своем доме был найден при смерти мужчина. Его жизнь спасти не удалось, полиция возбудила дело(2)
В Вильяндимаа в своем доме неделю назад был найден в крайне тяжелом состоянии 39-летний мужчина, который позже скончался. Возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств смерти мужчины.
Как сообщил Delfi один из читателей, трагический случай имел место в волости Мульги 13 ноября. Среди соседей поползли слухи, что мужчина скончался в результате драки.
В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что в данный момент в рамках уголовного дела полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
„В данный момент еще рано говорить, что явилось причиной смерти мужчины - для выяснения этого проводятся различные следственные действия. На сегодняшний день никто подозреваемым в связи со смертью мужчины не признан“, - сообщил представитель прокуратуры Каарел Каллас.
Прокуратура не стала уточнять детали расследования. „Мужчину обнаружили по месту его жительства в тяжелом состоянии, вызванным на место происшествия медикам Скорой помощи спасти его жизнь не удалось“, - добавил Каллас.