Передача парома MyStar компании Tallink вновь откладывается

По последней информации, судостроительный завод в финском городе Раума должен был передать паром предприятию Tallink уже на этой неделе. Однако, как сообщает Yle, передача судна по-прежнему откладывается, поскольку оно нуждается в дополнительном ремонте, что было выявлено в ходе недавних ходовых испытаний.

По словам руководителя коммуникационного отдела Tallink Silja Марики Нёйд, пока невозможно назвать точное время передачи парома.

Ранее первый рейс MyStar был запланирован на 1 декабря. Теперь и его отложили.

Передача парома предприятию Tallink несколько раз откладывалась. В июле судостроительный завод объявил, что судно передадут компании в сентябре.

Строительство парома MyStar началось на судостроительном заводе в Рауме в апреле 2020 года.