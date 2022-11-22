Шведское телевидение посетило потомков шведов, депортированных в 18 веке с Хийумаа в Херсонскую область
Село Змиевка или Гаммальсвенскби (в переводе „старая шведская деревня“) в Херсонской области Украины было освобождено от российской оккупации около недели назад. На днях у Валентины Герман, которая живет там и владеет старошведским языком, побывала съемочная группа шведского телевидения SVT.
„Это фантастика, что вы приехали к нам сегодня в этот день“, — сказала Герман.
Команда SVT смогла посетить деревню вместе с гуманитарным работником Тильдой Адденбрук, которая доставила помощь Гаммалсвенскби.
„Мы давно говорили о возможности поехать сюда и посетить эту деревню“, — сказала Адденбрук.
Название Гаммалсвенскби происходит из 18 века, когда жившие на Хийумаа шведы были депортированы в Украину. Тогда все еще говорили по-шведски, но сейчас Валентина одна из немногих, кто владеет языком предков.
Говоря об освобождении, Валентина не находит слов.
„Обнять, обнять всех, кто… я не могу говорить“.
Гаммалсвенскби находится на берегу Днепра в Херсонской области.
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