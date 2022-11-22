Шведское телевидение посетило потомков шведов, депортированных в 18 веке с Хийумаа в Херсонскую область

„Это фантастика, что вы приехали к нам сегодня в этот день“, — сказала Герман.

Команда SVT смогла посетить деревню вместе с гуманитарным работником Тильдой Адденбрук, которая доставила помощь Гаммалсвенскби.

„Мы давно говорили о возможности поехать сюда и посетить эту деревню“, — сказала Адденбрук.

Название Гаммалсвенскби происходит из 18 века, когда жившие на Хийумаа шведы были депортированы в Украину. Тогда все еще говорили по-шведски, но сейчас Валентина одна из немногих, кто владеет языком предков.

Говоря об освобождении, Валентина не находит слов.

„Обнять, обнять всех, кто… я не могу говорить“.

Гаммалсвенскби находится на берегу Днепра в Херсонской области.

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