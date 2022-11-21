Новости Эстонии
21.11.2022, 14:54

Модельер Оксана Тандит вступила в ряды Партии реформ и будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу

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Оксана Тандит
Оксана Тандит
ФОТО: Erakogu

Модельер и предприниматель Оксана Тандит вступила в ряды Партии реформ и будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу в районах Кристийне, Пыхья-Таллинн и Хааберсти.

„Для меня главные темы - это творческая экономика, малый бизнес и развитие эстоноязычного образования“, - подчеркнула Тандит.

По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, активные и умные женщины в политике нужны всегда.

„Я очень рада, что Оксана хочет внести свой вклад в творческую экономику и в развитие эстоноязычного образования“, - сказала Каллас

Оксана Тандит – известный дизайнер-модельер, которой принадлежит собственный бренд. Оксана Тандит – предприниматель и предподаватель. В Таллиннском университете изучала хореографию, в Тартуском университете – философию, иностранные языки и литературу.

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