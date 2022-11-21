Модельер Оксана Тандит вступила в ряды Партии реформ и будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу(16)
Модельер и предприниматель Оксана Тандит вступила в ряды Партии реформ и будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу в районах Кристийне, Пыхья-Таллинн и Хааберсти.
„Для меня главные темы - это творческая экономика, малый бизнес и развитие эстоноязычного образования“, - подчеркнула Тандит.
По словам председателя Партии реформ Каи Каллас, активные и умные женщины в политике нужны всегда.
„Я очень рада, что Оксана хочет внести свой вклад в творческую экономику и в развитие эстоноязычного образования“, - сказала Каллас
Оксана Тандит – известный дизайнер-модельер, которой принадлежит собственный бренд. Оксана Тандит – предприниматель и предподаватель. В Таллиннском университете изучала хореографию, в Тартуском университете – философию, иностранные языки и литературу.