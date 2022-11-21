Трагические выходные: дымовой датчик мог бы спасти жизнь человека

Помимо этого, в выходные произошло два инцидента, в случае которых дымовой датчик точно имелся, и людям удалось спастись. В Раквере в квартире, где был установлен датчик Nublu, был зарегистрирован сигнал пожарной тревоги, на сигнал отреагировал патрульный экипаж. Прибыв на место происшествия, охранник услышал, что в квартире сработала сирена. На стук в дверь никто не открыл; через матированное оконное стекло на первом этаже было видно живое пламя. Охранник обратился за дополнительной информацией к соседу и выяснил, что у того есть запасные ключи от квартиры. Этими ключами и открыли дверь. Жилые помещения были задымлены, в ванной горело мусорное ведро. Охранник вызвал спасателей, сосед принес ведро с водой, с помощью чего и потушили возгорание. Вслед за этим на происшествие отреагировала и хозяйка, находившаяся у соседей на другом этаже: она вернулась домой и была шокирована произошедшим. По ее словам, пожар мог начаться из-за спички, которой она зажгла сигарету и затем выбросила в мусорное ведро.