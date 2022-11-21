BLRT Grupp строит в Турции новый док для таллинской верфи

Плавучий док длиной 180 м, шириной 30 м и грузоподъемностью 10 000 тонн строится на верфи Hat-San Shipyard в Турции. Строительство дока планируется завершить весной 2024 года.

Новый док сменит предыдущий длиной 155 м и шириной 27 м и позволит принимать суда также и типа „хендисайз“.

Более 270 судов в год проходят ремонт, модернизацию и техническое обслуживание на судоремонтных верфях концерна в Эстонии, Литве и Финляндии. Приобретение нового дока позволит верфи Tallinn Shipyard расширить свои возможности, принимая суда больших размеров. В свою очередь суда, заходящие в порты Эстонии, которые до этого из-за отсутствия технических возможностей вынуждены были идти на другие верфи концерна, теперь смогут приходить на верфь Tallinn Shipyard.

„Строительство нового дока – очередной этап инвестиционной программы судоремонтного направления концерна, призванной существенно расширить возможности, предоставляемые судовладельцам на наших верфях. За последние пять лет мы инвестировали в эту сферу деятельности более 75 млн евро, инвестиции продолжаться и в будущем“, - пояснила член правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.

Договор на строительство дока был подписан в конце лета текущего года.