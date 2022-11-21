Советы профессионалов: как правильно подготовить автомобиль к зиме

Проверка аккумулятора транспортного средства особенно важна для транспортных средств, аккумулятор которых старше 5 лет, так как именно таковым обычно является срок службы аккумуляторных батарей. Если транспортное средство долго не использовалось, то перед поездкой рекомендуется полностью зарядить аккумулятор, чтобы в пути водителю не пришлось столкнуться с неприятным сюрпризом. Состояние аккумуляторной батареи можно проверить в сертифицированном центре обслуживания вашей марки автомобиля или в качественной мастерской.

Так как попадающая на кузов автомобиля соль способствует коррозии, в зимний сезон рекомендуется мыть машину чаще. Чистый кузов помогает предотвратить возникновение ржавчины и сохранить машину значительно дольше. Кроме того, перед зимой рекомендуется выполнить антикоррозионную обработку автомобиля, чтобы вы могли наслаждаться компанией своего четырехколесного друга много лет.

Для того, чтобы кузов автомобиля пережил зиму, с него нужно удалить скопившийся битум и другую грязь. После антибитумной мойки мы рекомендуем обработать машину воском. Воск делает лакокрасочное покрытие машины скользким, а также помогает закрыть мелкие поры. Благодаря вощению грязь не будет прилипать к машине так же легко и прочно. Кроме того, содержать обработанную воском машину в чистоте будет значительно проще.

Находящиеся в плохом состоянии зимние шины могут стать причиной серьезной аварии, так как из-за них тормозной путь машины будет более длинным, и ее управляемость также значительно ухудшится. Глубина рисунка зимних шин должна быть минимум 3 миллиметра. Так как протектор изнашивается достаточно быстро, начать думать о новых шинах следует уже тогда, когда глубина рисунка уменьшилась до 6 миллиметров. Сцепление и эластичность шин уменьшаются с каждым годом использования, и поэтому новые шины следует приобретать каждые пять лет.

Так как первые минусовые температуры уже пришли, летнюю жидкость для омывателя лобового стекла автомобиля необходимо заменить на зимнюю. Сделав это, вы не окажетесь в ситуации, когда при наступлении морозов жидкость замерзнет, и вы не сможете очистить стекла своей машины. Кроме того, стекла автомобиля нужно чистить и изнутри. Для этого хорошо подходят средства на базе алкоголя, используемые для мойки окон и зеркал дома.

Необходимо убедиться и в наличии скребка и щетки для окон, чтобы при необходимости вы могли удалить с машины снег и лед. Чтобы не поцарапать машину и ее стекла, используйте только скребок и щетку, которые специально предназначены для окон и кузова, а не банковскую карту или компакт-диск.

Выполните обслуживание уплотнений и кожаных сидений

Перед началом зимы очень важно выполнить обслуживание уплотнений и дверных петель. Чтобы двери и люки машины открывались без проблем даже в самую холодную погоду, с уплотнений нужно удалить влагу, а также следует смазать как уплотнения, так и двигающиеся части специально предназначенным для этого средством, обратив внимание и на петли и замки дверей, а также на ограничители.

Во время чистки салона кожаные сиденья необходимо обработать специальным чистящим средством. Своевременно и правильно обслуживаемые кожаные сиденья выдержат как лето, так и зиму, сохранив свою эластичность и прочность.

Проверьте охлаждающую жидкость

Одним из самых важных компонентов в работе двигателя является охлаждающая система, включая охлаждающую жидкость. Охлаждающая жидкость летом помогает избегать перегрева двигателя, а зимой не допускает его замерзания. Чтобы не допустить замерзания двигателя в сильные морозы, проверьте точку замерзания охлаждающей жидкости вашей машины. Если охлаждающая жидкость долго не заменялась или стала мутной, ее стоит заменить до наступления зимы. Нужно использовать охлаждающую жидкость, состав которой соответствует рекомендуемому изготовителем автомобиля, и очень важно не допускать смешивания разных охлаждающих жидкостей.

Замените масляный и воздушный фильтры

Последней, но очень важной процедурой является замена как масляного, так и воздушного фильтра. Несмотря на то, что обычно замена масла выполнятся каждые 20 000–30 000 километров, перед наступлением зимы для собственного спокойствия можно заменить как воздушный, так и масляный фильтр. Благодаря этому вы будете уверены, что двигатель будет эффективно работать даже при сильном морозе, и что машина не встанет посреди дороги в самый неподходящий момент.