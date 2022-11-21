Наказать можно: хозяину собаки, покусавшей человека, может грозить уголовная ответственность(3)
Нападения собак на людей в Эстонии в последнее время не редкость. Кинологи подчеркивают - животное становится агрессивным и опасным исключительно по вине хозяев, которые не уделяли времени воспитанию своего четвероногого друга. И закона, который запретит таким безответственным владельцам заводить новых питомцев, в Эстонии нет, - об этом сюжет „Актуальной камеры“ на ETV+.
Однако винить животное в неподобающем поведении нельзя, объясняет в сюжете кинолог. Ответственность за поведение питомца лежит исключительно на его хозяине. И в случае нарушений порядка, наказание понесет не собака, а человек. Штраф в таком случае может составить до 800 евро.
„Когда человек принимает на себя ответственность взять животное, то он должен понимать, что он как хозяин, понесет ответственность за действия этого животного. Наказание может быть, естественно, денежным штрафом. Вплоть, в самом трагичном случае, например, по статье пенитенциарного кодекса 117, это уже нанесение повреждений по неосторожности. Это уже именно уголовная ответственность“, - отмечает участковый полицейский Кира Кузнецова-Чупин.