Наказать можно: хозяину собаки, покусавшей человека, может грозить уголовная ответственность

Однако винить животное в неподобающем поведении нельзя, объясняет в сюжете кинолог. Ответственность за поведение питомца лежит исключительно на его хозяине. И в случае нарушений порядка, наказание понесет не собака , а человек. Штраф в таком случае может составить до 800 евро.

„Когда человек принимает на себя ответственность взять животное, то он должен понимать, что он как хозяин, понесет ответственность за действия этого животного. Наказание может быть, естественно, денежным штрафом. Вплоть, в самом трагичном случае, например, по статье пенитенциарного кодекса 117, это уже нанесение повреждений по неосторожности. Это уже именно уголовная ответственность“, - отмечает участковый полицейский Кира Кузнецова-Чупин.