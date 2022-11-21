21.11.2022, 13:04
На шоссе Таллинн-Пярну произошло серьезное ДТП(1)
Люди не пострадали
ФОТО: | EESTI PÄEVALEHT
Сегодня в районе полудня на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
По данным полиции, сегодня в 11:49 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в селе Эавере волости Тори произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по предварительным данным, участвовали два легковых и один грузовой автомобиль.
В аварии никто не пострадал. Точные обстоятельства происшедшего выясняются.
Движение на данном участке регулируется полицией.