ЧП и криминал
21.11.2022, 13:04

На шоссе Таллинн-Пярну произошло серьезное ДТП

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Люди не пострадали
ФОТО: PILLE-RIIN PREGEL | EESTI PÄEVALEHT

Сегодня в районе полудня на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По данным полиции, сегодня в 11:49 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в селе Эавере волости Тори произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по предварительным данным, участвовали два легковых и один грузовой автомобиль.

В аварии никто не пострадал. Точные обстоятельства происшедшего выясняются.

Движение на данном участке регулируется полицией.

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