Немецкие истребители совершают полеты на малых высотах в воздушном пространстве Эстонии(12)
В этот понедельник и среду пилоты ВВС Германии на истребителях Eurofighter Typhoon, несущих службу на авиабазе Эмари, совершают полеты, в том числе на малых высотах, в воздушном пространстве Эстонии.
Полеты проходят в низких полетных зонах и не ниже 152 метров 21 и 23 ноября в зоне над Южной и Центральной Эстонией с часу до трех часов. Не исключено, что самолеты будут пролетать над населенными пунктами или отдельными фермами, но все же пилоты по возможности будут стараться избегать населенных пунктов.
Низкополетные учения проводятся в соответствии с законодательством Эстонии и по согласованию с профильными департаментами.
Согласно решению Североатлантического совета, воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Самолеты, обеспечивающие воздушную безопасность, базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и на авиабазе Шяуляй в Литве.