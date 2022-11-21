Немецкие истребители совершают полеты на малых высотах в воздушном пространстве Эстонии

Полеты проходят в низких полетных зонах и не ниже 152 метров 21 и 23 ноября в зоне над Южной и Центральной Эстонией с часу до трех часов. Не исключено, что самолеты будут пролетать над населенными пунктами или отдельными фермами, но все же пилоты по возможности будут стараться избегать населенных пунктов.