Мощно! Джокович повторил рекорд Федерера по победам на Итоговом турнире ATP

Серб Новак Джокович в шестой раз в карьере стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который прошел в итальянском Турине, пишет РБК.



В финале Джокович победил 23-летнего норвежца Каспера Рууда со счетом 7:5, 6:3.



Джокович побеждал на Итоговом турнире в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 годах. Рекордсменом по победам был Роджер Федерер, выигрывавший турнир шесть раз.



Джокович занимает восьмую строчку в мировом рейтинге, ранее в текущем сезоне он выиграл четыре турнира, в том числе Уимблдон, а ряд соревнований был вынужден пропустить из-за отказа от вакцинации от COVID-19.



Рууд, четвертый номер рейтинга ATP, в текущем сезоне выиграл три турнира.

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