Новая услуга Bolt: автовладелец может ежемесячно зарабатывать до тысячи евро

Bolt гарантирует тому, кто отдаст личный автомобиль в аренду Bolt Drive в Таллинне, ежемесячный доход до 1230 евро. Компания уверяет, что позаботится о повседневных эксплуатационных расходах и обеспечит безопасность автомобиля. Для клиента это абсолютно бесплатно.