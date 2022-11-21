21.11.2022, 10:34
Новая услуга Bolt: автовладелец может ежемесячно зарабатывать до тысячи евро(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Bolt вышел на рынок с пилотным проектом: сдайте в аренду свой новый автомобиль Bolt Drive и получайте доход от 400 до 1200 евро в месяц в зависимости от модели автомобиля. Условия выяснял Delfi Ärileht.
Bolt гарантирует тому, кто отдаст личный автомобиль в аренду Bolt Drive в Таллинне, ежемесячный доход до 1230 евро. Компания уверяет, что позаботится о повседневных эксплуатационных расходах и обеспечит безопасность автомобиля. Для клиента это абсолютно бесплатно.