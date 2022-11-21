Новости Эстонии
21.11.2022, 10:34

Новая услуга Bolt: автовладелец может ежемесячно зарабатывать до тысячи евро

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Bolt вышел на рынок с пилотным проектом: сдайте в аренду свой новый автомобиль Bolt Drive и получайте доход от 400 до 1200 евро в месяц в зависимости от модели автомобиля. Условия выяснял Delfi Ärileht.

Bolt гарантирует тому, кто отдаст личный автомобиль в аренду Bolt Drive в Таллинне, ежемесячный доход до 1230 евро. Компания уверяет, что позаботится о повседневных эксплуатационных расходах и обеспечит безопасность автомобиля. Для клиента это абсолютно бесплатно.

Отдать автомобиль в аренду можно на неделю, месяц, а также сроком на 6 месяцев. Приемлемые для вас условия можно рассчитать на веб-сайте Bolt.

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