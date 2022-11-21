Сводка за выходные: на пешеходных переходах сбили двух молодых девушек

19 ноября в 21:49 в Силламяэ на улице Рохелине 38-летний мужчина, управлявший Peugeot 207, сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

20 ноября в14:29 на улице Выйду в поселке Вастселийна Вырумааского уезда 41-летняя женщина за рулем автомобиля Volvo S60 наехала на пешехода, 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в клинику Тартуского университета.