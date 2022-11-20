20.11.2022, 23:31
Скончался один из акционеров VKG Прийт Пийлманн
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Эстонский деловой мир сегодня понес тяжелую утрату – умер предприниматель Прийт Пийлманн.
Прийт Пийлманн, один из крупнейших владельцев Viru Keemia Grupp, скончался сегодня утром после продолжительной тяжелой болезни.
В сентябре этого года Прийт Пийлманн разделил свою долю компании на пять долей между собой, тремя своими сыновьями и женой.
„Уход Прийта — большая потеря для экономики Эстонии и мира бизнеса, он был предпринимателем с очень широким кругозором. Настоящим спортсменом и человеком с чувством миссии“, — сказал крупный предприниматель, друг Прийта и давний товарищ по охоте Нейнар Сели.