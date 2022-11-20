Пропавший 18-летний Симон мог упасть в воду с пирса в Ноблесснере, поиски продолжаются уже на воде

„ Поиски на воде начались после того, как полиция просмотрела многочасовые записи с камер наблюдения, на которых они опознали человека, идущего по гавани Ноблесснер, похожего по одежде на пропавшего Симона. К сожалению, на видео видно, как этот человек падает с пирса в воду. Смог ли он выбраться из воды и спастись, полиция установить не смогла“, — сказал представитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

„Авиагруппа полиции немедленно проверила территорию в районе гавани Ноблесснера. Кроме того, район ночью проверили с помощью дронов и служебных собак. Были найдены очки юноши, а этом волонтеры также нашли в воде его паспорт“, - сказал представитель полиции. „Сегодня к подводным поискам привлекли водолазов, обыскивая наиболее вероятный участок на глубине 3-6 метров, где видимость была относительно плохой. В настоящее время район поиска расширен, поиски продолжаются с использованием подводного робота вместо водолазов“.

Тамбре заявил, что они искренне надеются, что ничего не найдут в воде. „Что человек, упавший в воду, если это Симон, каким-то образом сумел спастись. А мы продолжим поиски, пока не получим ответ на этот вопрос, который в случае трагедии с большой сердечной болью передадим близким“.