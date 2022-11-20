20.11.2022, 17:23
Умер известный музыкант Рихо Сибул
ФОТО: ANTON KLINK
Певец и композитор Тынис Мяги сегодня днем в средствах массовой информации сообщил о смерти своего любимого музыканта Рихо Сибула.
„Дорогой друг Рихо Сибул ушел! Не хватает слов…“ — пишет Тынис Мяги в Facebook.
Гитарист, певец и композитор Рихо Сибул родился 26 июня 1958 года.
В 1976-1977 годах учился музыке в Таллиннском педагогическом институте. Рихо Сибул был разносторонним композитором, создававшим музыку от рок-н-ролла до блюза, от лирических баллад до музыки к фильмам.