ЧМ-2022: Страна-хозяйка впервые проиграла в матче открытия

Матч открытия, который состоялся в городе Эль-Хаур на стадионе „Эль-Байт“, завершился победой Эквадора над хозяевами турнира, сборной Катара 0:2.

Эквадор вышел вперед уже на третьей минуте встречи, гол забил нападающий Эннер Валенсия. После просмотра видео повтора был зафиксирован офсайд, и гол отменили. На 16 минуте футболисты Эквадора провели хорошую атаку и вывели Валенсию один на один с вратарем, который нарушил правила, заработав желтую карточку и пенальти в свои ворота. Капитан Эквадора, Валенсия, уверено реализовал пенальти. На 31 минуте после подачи с правого фланга, Эннер Валенсия забил второй гол в матче и удвоил преимущество Эквадора. Во втором тайме зрители голов не увидели, а эквадорцы уверенно довели матч до победы со счетом 2:0.

Страна-хозяйка чемпионата мира впервые проиграла в матче открытия. До этого у стран-хозяек было 16 побед и 6 ничьих.

Сборная Эквадора, одержав победу, набрала 3 очка и занимает первое место в группе А. Катар занимает последнее место. Другая встреча группы А состоится в понедельник, где сборная Сенегала сыграет со сборной Нидерландов.

В понедельник состоится три игры: Англия — Иран, Сенегал — Нидерланды и США — Уэльс.

До матча:

Уже сегодня стартует долгожданный Чемпионат мира 2022. Матч открытия состоится в городе Эль-Хаур на стадионе „Эль-Байт“, который вмещает 60 тыс. зрителей и расположен в нескольких десятках километров от Дохи, столицы Катара.

Катар и Эквадор выступают в группе A, где также играют сборные Нидерландов и Сенегал.

Катар занимает 50-е место в мировом рейтинге ФИФА. Страна раньше не участвовала в чемпионатах мира, но в 2019 году Катар стал чемпионом Азии. Все игроки сборной Катара играют во внутреннем чемпионате. Эквадор, занимающий 44-е место в рейтинге, в четвертый раз играет в финальной части чемпионата мира. Наилучший результат сборной был достигнут в 2006 году, когда они вышли в плей-офф и вылетели на стадии 1/8 финала.