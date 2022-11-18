По словам Таха, уже известен результат стартующего в воскресенье матча открытия чемпионата мира - Катар против Эквадора. По его словам, хозяева турнира подкупили Эквадор, и хозяева поля выиграют матч 20 ноября со счетом 1:0. Единственный гол будет забит во втором тайме.

„Катар подкупил восемь эквадорских игроков за 7,4 миллиона долларов за поражение в первом матче (0:1, гол во втором тайме). Это подтвердили пять катарских и эквадорских инсайдеров. Мы надеемся, что это ложь. Мы надеемся, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА“, — написал Таха в Твиттере.

У Таха 430 000 подписчиков в Твиттере. Он является региональным директором Британского центра ближневосточных исследований в Бахрейне и автором книги „Обман арабской весны“ (2016 г.).