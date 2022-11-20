Совсем скоро в Пыхья-Таллинне откроется Рождественский городок

„В следующее воскресенье в 15 часов открываем в прибрежном парке на Штромке Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, будут проходить детские представления, игры, прием Деда Мороза и увлекательные мастер-классы. Также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке. Атмосферу в городке создаст аллея из елей и рождественская музыка,“ — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап

„Предрождественское время богато в Пыхья-Таллинне на мероприятия — в добавок к семейному вечеру на Штромке, второй Адвент отметим вместе с Обществом Пельгулинна на площади Пельгулинна. В третий Адвент, 11 декабря с 10 до 16 часов в парке на Штромке будет большая Рождественская ярмарка“, — добавила Пихлап.

Пыхья-Таллиннский Рождественский городок открыт 27.11, 4.12, 11.12 и 18.12 в прибрежном парке на Штромке.

Программа:

27 ноября: 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке

4 декабря: 14.00-17.30 Ожидание Рождества в Пельгулинне на площади Пельгулинна (у перекрестка Колде пст и Ристику) и 16.00-20.00 Рождественский городок на Штромке

11 декабря: 10.00-16.00 Большая Рождественская ярмарка и 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке

18 декабря: 15.00-19.00 Рождественский городок на Штромке

Пыхья-Таллиннский Рождественский городок на Facebook можно найти по ссылке.