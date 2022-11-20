Дебаты в Рийгикогу: могут ли любовники общаться на русском?

Законопроект, отклоненный уже в первом чтении 18 голосами против 15 (остальные депутаты не голосовали по данному вопросу), представили EKRE. Его формулировка довольно расплывчата и оставляет за собой право широкого толкования.

EKRE предложили правительству в деятельности, направленной на эстонское население, использовать только государственный язык. При этом „можно добавлять перевод текста на иностранный язык, который не должен быть русским. В то же время текст на эстонском языке должен быть на первом месте и лучше просматриваться, чем текст на иностранном языке.

Выступления Валге на заседании Рийгикогу в минувший четверг заняло 20 минут и не содержало конкретных обоснований данного предложения.

„Мы бы прятали голову в песок, если бы утверждали, что интеграция и овладение государственным языком в нашей стране идут хорошо. На тему интеграции было сказано безумное количество слов и потрачено безумное количество денег, наверное, около полумиллиарда евро с момента восстановления независимости. В то же время для интеграционных идеологов было характерно сообщать о скорых будущих успехах... Наша позиция, то есть национал-консерваторов, здесь едина и ясна и соответствует Конституции Эстонской Республики. Строить нашу Эстонию означает и в настоящем, и в будущем интегрировать население иностранного происхождения в эстонское общество, а не строить другую Эстонию“, - сказал в своем выступлении Валге.